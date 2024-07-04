Претендент на пост челябинского губернатора выбыл из выборной гонки

Военврач Медведев не будет участвовать в выборах главы Челябинской области
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Фартыгин Алексей председатель областного избиркома Челябинск, облизбирком, избирательная комиссия челябинской области
Челябинский облизбирком завершил прием документов для регистрации кандидатами в губернаторы Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Участие в выборах губернатора Челябинской области продолжат пять из шести претендентов. Военврач Владимир Медведев (Партия пенсионеров) не представил в облизбирком документы для регистрации, сообщили 4 июля URA.RU в избирательной комиссии.

«Прием документов завершен. До 18:00 сегодняшнего дня их сдали пять претендентов на пост главы региона», — пояснил председатель облизбиркома Евгений Голицын.

Кампания продолжается с участием действующего главы региона Алексея Текслера, идущего на второй срок от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.

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Участие в выборах губернатора Челябинской области продолжат пять из шести претендентов. Военврач Владимир Медведев (Партия пенсионеров) не представил в облизбирком документы для регистрации, сообщили 4 июля URA.RU в избирательной комиссии. «Прием документов завершен. До 18:00 сегодняшнего дня их сдали пять претендентов на пост главы региона», — пояснил председатель облизбиркома Евгений Голицын. Кампания продолжается с участием действующего главы региона Алексея Текслера, идущего на второй срок от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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