Претендент на пост челябинского губернатора выбыл из выборной гонки

Военврач Медведев не будет участвовать в выборах главы Челябинской области

04 июля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Челябинский облизбирком завершил прием документов для регистрации кандидатами в губернаторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Участие в выборах губернатора Челябинской области продолжат пять из шести претендентов. Военврач Владимир Медведев (Партия пенсионеров) не представил в облизбирком документы для регистрации, сообщили 4 июля URA.RU в избирательной комиссии. «Прием документов завершен. До 18:00 сегодняшнего дня их сдали пять претендентов на пост главы региона», — пояснил председатель облизбиркома Евгений Голицын. Кампания продолжается с участием действующего главы региона Алексея Текслера, идущего на второй срок от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участие в выборах губернатора Челябинской области продолжат пять из шести претендентов. Военврач Владимир Медведев (Партия пенсионеров) не представил в облизбирком документы для регистрации, сообщили 4 июля URA.RU в избирательной комиссии. «Прием документов завершен. До 18:00 сегодняшнего дня их сдали пять претендентов на пост главы региона», — пояснил председатель облизбиркома Евгений Голицын. Кампания продолжается с участием действующего главы региона Алексея Текслера, идущего на второй срок от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.