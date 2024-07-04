Претендент на пост челябинского губернатора выбыл из выборной гонки

Участие в выборах губернатора Челябинской области продолжат пять из шести претендентов. Военврач Владимир Медведев (Партия пенсионеров) не представил в облизбирком документы для регистрации, сообщили 4 июля URA.RU в избирательной комиссии.
«Прием документов завершен. До 18:00 сегодняшнего дня их сдали пять претендентов на пост главы региона», — пояснил председатель облизбиркома Евгений Голицын.
Кампания продолжается с участием действующего главы региона Алексея Текслера, идущего на второй срок от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.
Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.
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