03 июля 2024

Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Воздух в регионе прогреется до 36 градусов Фото:

В Свердловской области 4 и 5 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до 36 градусов. Спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности в таких условиях.

«По данным синоптиков, 4 и 5 июля на территории Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 36 градусов. Соблюдайте правила безопасности в условиях аномально жаркой погоды», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

Как ранее писало URA.RU, в регион также могут прийти грозы. Аномальная жара, по данным синоптика Алексея Пулина, продержится до выходных.

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В Свердловской области 4 и 5 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до 36 градусов. Спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности в таких условиях. «По данным синоптиков, 4 и 5 июля на территории Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 36 градусов. Соблюдайте правила безопасности в условиях аномально жаркой погоды», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Как ранее писало URA.RU, в регион также могут прийти грозы. Аномальная жара, по данным синоптика Алексея Пулина, продержится до выходных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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