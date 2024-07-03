Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 4 и 5 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до 36 градусов. Спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности в таких условиях.
«По данным синоптиков, 4 и 5 июля на территории Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 36 градусов. Соблюдайте правила безопасности в условиях аномально жаркой погоды», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
Как ранее писало URA.RU, в регион также могут прийти грозы. Аномальная жара, по данным синоптика Алексея Пулина, продержится до выходных.
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