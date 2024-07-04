Беспилотник упал в спальном районе Белгорода. Фото

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В Белгороде перекрыли дорогу из-за обломков беспилотника
В Белгороде перекрыли дорогу из-за обломков беспилотника Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинский беспилотник упал в спальном микрорайоне Белгорода без последующей детонации. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за обломков беспилотника частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте уже работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь на 4 июля российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией страны. Так, БПЛА уничтожили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

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Украинский беспилотник упал в спальном микрорайоне Белгорода без последующей детонации. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. «ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за обломков беспилотника частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте уже работают оперативные службы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь на 4 июля российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией страны. Так, БПЛА уничтожили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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