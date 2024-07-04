Происшествия Беспилотник упал в спальном районе Белгорода. Фото 04 июля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 + В Белгороде перекрыли дорогу из-за обломков беспилотника Фото: telegram-канал Валентина Демидова новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Украинский беспилотник упал в спальном микрорайоне Белгорода без последующей детонации. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. «ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов в telegram -канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за обломков беспилотника частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте уже работают оперативные службы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь на 4 июля российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией страны. Так, БПЛА уничтожили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. telegram-канал Валентина Демидова Фото: telegram-канал Валентина Демидова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский беспилотник упал в спальном микрорайоне Белгорода без последующей детонации. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. «ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за обломков беспилотника частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте уже работают оперативные службы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь на 4 июля российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией страны. Так, БПЛА уничтожили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям