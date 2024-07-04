Украинский беспилотник упал в спальном микрорайоне Белгорода без последующей детонации. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов в
Из-за обломков беспилотника частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте уже работают оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь на 4 июля российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией страны. Так, БПЛА уничтожили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.
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