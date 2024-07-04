Украина атаковала три региона России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
«В течение ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном
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