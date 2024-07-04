Украина атаковала три региона России за ночь

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Российские ПВО сбили четыре беспилотника за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«В течение ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале военного ведомства.

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. «В течение ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале военного ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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