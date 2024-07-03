Челябинцы сдали банкам мелочи на 5,5 миллиона рублей

Жители Челябинской области принесли в банки свыше 1,2 миллиона монет общей суммой в 5,5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, общий вес денег достиг пяти тонн.
«Челябинцы во время всероссийской акции „Монетная неделя“, которая прошла с 20 мая по 2 июля, сдали в банки более 1,2 млн монет на 5,5 млн рублей. В ходе акции жители приносили монеты всех номиналов. Чаще всего сдавали 10-рублевые монеты, которых поступило 450 тысяч штук», — поделились подробностями в Центробанке.
Челябинцы также принесли 220 тысяч штук монет низкого номинала в 10 копеек. Третью строку по частоте сдачи составили рублевые монеты, которых сдали 150 тысяч штук.
Участники акции могли обменять монеты на банкноты или пополнить счет. Некоторые банки предлагали на обмен 100-рублевые банкноты нового образца или памятные монеты. Деньги посвящены чемпионату мира по футболу и региону ХМАО.
Всего в мероприятии поучаствовало 1,5 тысячи жителей региона. Сдать мелочь можно было в 131 отделении банков. Целью акции стало возвращение в оборот денег, что снижает затраты бюджета на их чеканку и позволяет рассчитываться мелкими монетами в общественном транспорте, магазинах и других местах.
За год количество сданных монет сократилось. В 2023 году в банки поступило денег на 6,8 млн рублей.
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