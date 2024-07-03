03 июля 2024

В Челябинске временно изменили маршрут автобуса №2

© Служба новостей «URA.RU»
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Конечная остановка автобуса №2 останется без изменений
Конечная остановка автобуса №2 останется без изменений Фото:

В Челябинске с 4 по 9 июля изменят маршрут автобуса №2. Несколько дней он будет курсировать без заезда к ЮУрГУ по улицам Энтузиастов и Худякова, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Автобус 2 временно изменил маршрут. С 13:00 4 июля до 9 июля автобус №2 направим по улицам Энтузиастов и Худякова. Движение будет осуществляется без заезда к ЮУрГУ», — сообщили в пресс-службе.

Изменение маршрута связано с аварийными работами на сетях водоснабжения на улице Лесопарковой (от улицы Сони Кривой до улицы Витебской). Конечная остановка автобуса №2 — Парк Гагарина остается без изменений.

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В Челябинске с 4 по 9 июля изменят маршрут автобуса №2. Несколько дней он будет курсировать без заезда к ЮУрГУ по улицам Энтузиастов и Худякова, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе мэрии Челябинска. «Автобус 2 временно изменил маршрут. С 13:00 4 июля до 9 июля автобус №2 направим по улицам Энтузиастов и Худякова. Движение будет осуществляется без заезда к ЮУрГУ», — сообщили в пресс-службе. Изменение маршрута связано с аварийными работами на сетях водоснабжения на улице Лесопарковой (от улицы Сони Кривой до улицы Витебской). Конечная остановка автобуса №2 — Парк Гагарина остается без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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