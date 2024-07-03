В Челябинске временно изменили маршрут автобуса №2

В Челябинске с 4 по 9 июля изменят маршрут автобуса №2. Несколько дней он будет курсировать без заезда к ЮУрГУ по улицам Энтузиастов и Худякова, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Автобус 2 временно изменил маршрут. С 13:00 4 июля до 9 июля автобус №2 направим по улицам Энтузиастов и Худякова. Движение будет осуществляется без заезда к ЮУрГУ», — сообщили в пресс-службе.
Изменение маршрута связано с аварийными работами на сетях водоснабжения на улице Лесопарковой (от улицы Сони Кривой до улицы Витебской). Конечная остановка автобуса №2 — Парк Гагарина остается без изменений.
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