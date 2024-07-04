К поиску преступника подключили наиболее опытных сыщиков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже более 140 тысяч рублей из кассы храма «Симеона и Анны». Деньги предназначались для нужд российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за подобные криминальные проступки 25-летний житель поселка Верхняя Сысерть. Часть денег он успел потратить. Изъятые средства в сумме 136 тысяч рублей будут в ближайшее время возвращены потерпевшей стороне. Мотивом, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем», — рассказал Горелых. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет колонии.

Инцидент произошел в конце июня. О случившемся полицейским рассказал настоятель церкви, отец Дмитрий. Он сообщил, что неизвестный ночью взломал дверь и украл деньги, которые собрали прихожане. Расследование дело на личный контроль взял начальник ОВД Сысерти полковник Дмитрий Прутьян. Он подключил к работе наиболее опытных сыщиков. «Отец Дмитрий, настоятель храма выразил сотрудникам полиции искренние слова благодарности за оперативность в работе по раскрытию резонансного преступления», — заключил офицер.

Фото: предоставлено Валерием Горелых