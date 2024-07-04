Полицейские задержали свердловчанина, укравшего из храма деньги для СВО. Фото

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
К поиску преступника подключили наиболее опытных сыщиков Фото:

В Сысерти (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже более 140 тысяч рублей из кассы храма «Симеона и Анны». Деньги предназначались для нужд российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за подобные криминальные проступки 25-летний житель поселка Верхняя Сысерть. Часть денег он успел потратить. Изъятые средства в сумме 136 тысяч рублей будут в ближайшее время возвращены потерпевшей стороне. Мотивом, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем», — рассказал Горелых. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет колонии.

Инцидент произошел в конце июня. О случившемся полицейским рассказал настоятель церкви, отец Дмитрий. Он сообщил, что неизвестный ночью взломал дверь и украл деньги, которые собрали прихожане. Расследование дело на личный контроль взял начальник ОВД Сысерти полковник Дмитрий Прутьян. Он подключил к работе наиболее опытных сыщиков. «Отец Дмитрий, настоятель храма выразил сотрудникам полиции искренние слова благодарности за оперативность в работе по раскрытию резонансного преступления», — заключил офицер.

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В Сысерти (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже более 140 тысяч рублей из кассы храма «Симеона и Анны». Деньги предназначались для нужд российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за подобные криминальные проступки 25-летний житель поселка Верхняя Сысерть. Часть денег он успел потратить. Изъятые средства в сумме 136 тысяч рублей будут в ближайшее время возвращены потерпевшей стороне. Мотивом, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем», — рассказал Горелых. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет колонии. Инцидент произошел в конце июня. О случившемся полицейским рассказал настоятель церкви, отец Дмитрий. Он сообщил, что неизвестный ночью взломал дверь и украл деньги, которые собрали прихожане. Расследование дело на личный контроль взял начальник ОВД Сысерти полковник Дмитрий Прутьян. Он подключил к работе наиболее опытных сыщиков. «Отец Дмитрий, настоятель храма выразил сотрудникам полиции искренние слова благодарности за оперативность в работе по раскрытию резонансного преступления», — заключил офицер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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