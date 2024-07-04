Зеленский пожаловался на безоружные бригады ВСУ

04 июля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление невозможно без поставок Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине находятся 14 неукомплектованных бригад без оружия. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский. «У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg. Оно опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины. Он также отметил, что в Киеве уже подготовили контрнаступательные действия. Однако о них говорить невозможно, пока не придут поставки вооружения, за которые голосовали в Европе. Также в этом интервью Зеленский прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с РФ. По его словам, Киев не будет прекращать огонь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине находятся 14 неукомплектованных бригад без оружия. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский. «У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg. Оно опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины. Он также отметил, что в Киеве уже подготовили контрнаступательные действия. Однако о них говорить невозможно, пока не придут поставки вооружения, за которые голосовали в Европе. Также в этом интервью Зеленский прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с РФ. По его словам, Киев не будет прекращать огонь.