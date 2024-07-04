Зеленский пожаловался на безоружные бригады ВСУ

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Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление невозможно без поставок Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине находятся 14 неукомплектованных бригад без оружия. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский.

«У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg. Оно опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины.

Он также отметил, что в Киеве уже подготовили контрнаступательные действия. Однако о них говорить невозможно, пока не придут поставки вооружения, за которые голосовали в Европе.

Также в этом интервью Зеленский прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с РФ. По его словам, Киев не будет прекращать огонь.

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На Украине находятся 14 неукомплектованных бригад без оружия. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский. «У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg. Оно опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины. Он также отметил, что в Киеве уже подготовили контрнаступательные действия. Однако о них говорить невозможно, пока не придут поставки вооружения, за которые голосовали в Европе. Также в этом интервью Зеленский прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с РФ. По его словам, Киев не будет прекращать огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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