Зеленский пожаловался на безоружные бригады ВСУ

На Украине находятся 14 неукомплектованных бригад без оружия. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский.
«У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg. Оно опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины.
Он также отметил, что в Киеве уже подготовили контрнаступательные действия. Однако о них говорить невозможно, пока не придут поставки вооружения, за которые голосовали в Европе.
Также в этом интервью Зеленский прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с РФ. По его словам, Киев не будет прекращать огонь.
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