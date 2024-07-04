Зеленский ответил на предложение Орбана о переговорах с РФ

Зеленский: для начала переговоров с Россией Украина не будет прекращать огонь

04 июля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Зеленский отказался прекращать огонь, чтобы пойти на мирные переговоры с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не будет прекращать огонь, чтоб начать мирные переговоры с Россией, как предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на конфликте, мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — заявил Зеленский в интервью Bloomberg . Таким образом он ответил на предложение Орбана. Глава Украины отметил, что российская сторона может использовать остановку боевых действий для того, чтобы якобы накопить силы для дальнейших маневров. В связи с этим, по словам Владимира Зеленского, договоренность о прекращении огня должна быть достигнута на международной площадке и с четким планом, в котором будет прописано, что последует за этим действием. Ранее Виктор Орбан предложил Зеленскому пойти на прекращение огня. Однако во время брифинга после переговоров в Киеве украинский лидер не упомянул эту инициативу. В свою очередь, глава офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что предложения такого рода не могут рассматриваться изолированно от других аспектов урегулирования ситуации, пишет MK.RU . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Зеленского от предложения Орбана. Она выразила мнение, что украинские заявления о стремлении к миру являются лишь фасадом. Захарова подчеркнула, что отказ Киева от мирных переговоров с Россией был обусловлен целями Запада, которые не совпадают с предложениями Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев не будет прекращать огонь, чтоб начать мирные переговоры с Россией, как предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на конфликте, мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — заявил Зеленский в интервью Bloomberg. Таким образом он ответил на предложение Орбана. Глава Украины отметил, что российская сторона может использовать остановку боевых действий для того, чтобы якобы накопить силы для дальнейших маневров. В связи с этим, по словам Владимира Зеленского, договоренность о прекращении огня должна быть достигнута на международной площадке и с четким планом, в котором будет прописано, что последует за этим действием. Ранее Виктор Орбан предложил Зеленскому пойти на прекращение огня. Однако во время брифинга после переговоров в Киеве украинский лидер не упомянул эту инициативу. В свою очередь, глава офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что предложения такого рода не могут рассматриваться изолированно от других аспектов урегулирования ситуации, пишет MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Зеленского от предложения Орбана. Она выразила мнение, что украинские заявления о стремлении к миру являются лишь фасадом. Захарова подчеркнула, что отказ Киева от мирных переговоров с Россией был обусловлен целями Запада, которые не совпадают с предложениями Москвы.