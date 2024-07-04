Водитель "Тойоты" не заметил школьницу на питбайке
В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадала 14-леняя школьница. Как сообщает пресс-служба УГИБДД области, водитель "Тойоты" не уступил дорогу мини-мотоциклу за рулем которого ехал подросток.
«20-летний водитель „Тойоты“, со стажем вождения 3 месяца, при повороте налево не уступил дорогу питбайку, за рулем которого была 14-летняя школьница, не имеющая права управления», — указано в сообщении.
Родители девочки не знали о том, что она взяла ключи и поехала кататься на питбайке. После аварии у подростка диагностировали травму ноги.
В Тюмени произошла авария, пострадала 14-летняя девочка
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