В Тюмени начинающий водитель на «Тойоте» сбил школьницу. Фото

В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка
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Водитель "Тойоты" не заметил школьницу на питбайке
Водитель "Тойоты" не заметил школьницу на питбайке Фото:

В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадала 14-леняя школьница. Как сообщает пресс-служба УГИБДД области, водитель "Тойоты" не уступил дорогу мини-мотоциклу за рулем которого ехал подросток. 

«20-летний водитель „Тойоты“, со стажем вождения 3 месяца, при повороте налево не уступил дорогу питбайку, за рулем которого была 14-летняя школьница, не имеющая права управления», — указано в сообщении. 

Родители девочки не знали о том, что она взяла ключи и поехала кататься на питбайке. После аварии у подростка диагностировали травму ноги. 

В Тюмени произошла авария, пострадала 14-летняя девочка
В Тюмени произошла авария, пострадала 14-летняя девочка
Фото:

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В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадала 14-леняя школьница. Как сообщает пресс-служба УГИБДД области, водитель "Тойоты" не уступил дорогу мини-мотоциклу за рулем которого ехал подросток.  «20-летний водитель „Тойоты“, со стажем вождения 3 месяца, при повороте налево не уступил дорогу питбайку, за рулем которого была 14-летняя школьница, не имеющая права управления», — указано в сообщении.  Родители девочки не знали о том, что она взяла ключи и поехала кататься на питбайке. После аварии у подростка диагностировали травму ноги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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