В Челябинске построят новый ФОК для занятий гандболом. Скрин

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ФОК построят на территории площадью 11 тысяч квадратных метров
ФОК построят на территории площадью 11 тысяч квадратных метров Фото:

На Северо-западе Челябинска построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий гандболом. Общая площадь под застройку составит 11 тысяч квадратных метров, сообщается на сатйе мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве спортивно-оздоровительного комплекса для занятий гандболом с максимальным размером земельного участка — 11 тысяч квадратных метров. Территория под застройку находится в зоне скверов, бульваров и аллей по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 5 июля по 2 августа. Предложения и замечания от участников по поводу строительства нового объекта будут приниматься посредством регионального портала (на сайте госуслуг) с 12 по 19 июля.

Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 5 июля по 2 августа
Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 5 июля по 2 августа
Фото:

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На Северо-западе Челябинска построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий гандболом. Общая площадь под застройку составит 11 тысяч квадратных метров, сообщается на сатйе мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве спортивно-оздоровительного комплекса для занятий гандболом с максимальным размером земельного участка — 11 тысяч квадратных метров. Территория под застройку находится в зоне скверов, бульваров и аллей по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 5 июля по 2 августа. Предложения и замечания от участников по поводу строительства нового объекта будут приниматься посредством регионального портала (на сайте госуслуг) с 12 по 19 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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