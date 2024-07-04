На Северо-западе Челябинска построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий гандболом. Общая площадь под застройку составит 11 тысяч квадратных метров, сообщается на сатйе мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве спортивно-оздоровительного комплекса для занятий гандболом с максимальным размером земельного участка — 11 тысяч квадратных метров. Территория под застройку находится в зоне скверов, бульваров и аллей по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 5 июля по 2 августа. Предложения и замечания от участников по поводу строительства нового объекта будут приниматься посредством регионального портала (на сайте госуслуг) с 12 по 19 июля.
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