Теперь самокатчика ищут полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный на самокате сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пенсионерку с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга.

«ДТП произошло в 14:05 на ул. 8 Марта возле дома №194. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев. Известно, что неустановленное лицо сбил пенсионерку. Ее увезли в больницу с травмами головы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

Инспекторы рекомендуют мужчине явиться в полицию для дачи показаний. Если вы владеете информацией, свяжитесь с ГАИ по номеру +7 (999) 563-43-34.