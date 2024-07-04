Екатеринбуржец на самокате сбил 72-летнюю женщину. Фото

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Виды Екатеринбурга, каршеринг, прокат самокатов, самокаты, Whoosh
Теперь самокатчика ищут полицейские Фото:

В Екатеринбурге неизвестный на самокате сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пенсионерку с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга.

«ДТП произошло в 14:05 на ул. 8 Марта возле дома №194. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев. Известно, что неустановленное лицо сбил пенсионерку. Ее увезли в больницу с травмами головы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

Инспекторы рекомендуют мужчине явиться в полицию для дачи показаний. Если вы владеете информацией, свяжитесь с ГАИ по номеру +7 (999) 563-43-34.

Предполагаемый виновник ДТП
Предполагаемый виновник ДТП
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В Екатеринбурге неизвестный на самокате сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пенсионерку с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло в 14:05 на ул. 8 Марта возле дома №194. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев. Известно, что неустановленное лицо сбил пенсионерку. Ее увезли в больницу с травмами головы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». Инспекторы рекомендуют мужчине явиться в полицию для дачи показаний. Если вы владеете информацией, свяжитесь с ГАИ по номеру +7 (999) 563-43-34.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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