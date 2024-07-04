Теперь самокатчика ищут полицейские
В Екатеринбурге неизвестный на самокате сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пенсионерку с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга.
«ДТП произошло в 14:05 на ул. 8 Марта возле дома №194. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев. Известно, что неустановленное лицо сбил пенсионерку. Ее увезли в больницу с травмами головы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».
Инспекторы рекомендуют мужчине явиться в полицию для дачи показаний. Если вы владеете информацией, свяжитесь с ГАИ по номеру +7 (999) 563-43-34.
Предполагаемый виновник ДТП
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