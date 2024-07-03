03 июля 2024

В ХМАО перевозчик вступился за водителя, который закрылся в автобусе, читая намаз

В Нижневартовске водитель автобуса читал намаз в салоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик вступился за водителя, который читал намаз в салоне автобуса
Перевозчик вступился за водителя, который читал намаз в салоне автобуса Фото:

Руководство автобусных перевозок ПАТП-2 из Нижневартовска (ХМАО) вступилось за водителя, который читал намаз в автобусе. Ранее в tg-каналах жители возмущались тем, что мужчина закрылся в салоне и совершал молитву.

«Водитель не останавливал автобус. [Он читал молитву] во время его обеда. Он стоял на конечной остановке. Работу свою сделал качественно, график не нарушил, вопросов к нему нет», — рассказали агентству в руководстве.

Ранее в tg-канале «ЧП Нижневартовск» появился пост с возмущением жителей по поводу того, что водитель автобуса совершает намаз в салоне. «Нормально, когда водители общественного транспорта в Нижневартовске выполняют свой намаз прямо в салоне? Подобное происходит не первый раз», — опубликовал tg-канал сообщение вартовчанина.

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Руководство автобусных перевозок ПАТП-2 из Нижневартовска (ХМАО) вступилось за водителя, который читал намаз в автобусе. Ранее в tg-каналах жители возмущались тем, что мужчина закрылся в салоне и совершал молитву. «Водитель не останавливал автобус. [Он читал молитву] во время его обеда. Он стоял на конечной остановке. Работу свою сделал качественно, график не нарушил, вопросов к нему нет», — рассказали агентству в руководстве. Ранее в tg-канале «ЧП Нижневартовск» появился пост с возмущением жителей по поводу того, что водитель автобуса совершает намаз в салоне. «Нормально, когда водители общественного транспорта в Нижневартовске выполняют свой намаз прямо в салоне? Подобное происходит не первый раз», — опубликовал tg-канал сообщение вартовчанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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