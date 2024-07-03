В ХМАО перевозчик вступился за водителя, который закрылся в автобусе, читая намаз

Руководство автобусных перевозок ПАТП-2 из Нижневартовска (ХМАО) вступилось за водителя, который читал намаз в автобусе. Ранее в tg-каналах жители возмущались тем, что мужчина закрылся в салоне и совершал молитву.
«Водитель не останавливал автобус. [Он читал молитву] во время его обеда. Он стоял на конечной остановке. Работу свою сделал качественно, график не нарушил, вопросов к нему нет», — рассказали агентству в руководстве.
Ранее в tg-канале «ЧП Нижневартовск» появился пост с возмущением жителей по поводу того, что водитель автобуса совершает намаз в салоне. «Нормально, когда водители общественного транспорта в Нижневартовске выполняют свой намаз прямо в салоне? Подобное происходит не первый раз», — опубликовал tg-канал сообщение вартовчанина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!