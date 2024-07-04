Полиция призвала екатеринбуржцев добровольно сдать оружие

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За незаконное хранение оружия грозит лишение свободы Фото:

Полицейские просят жителей Екатеринбурга добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Силовики организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Оно закончится 5 июля. «Напоминаем об ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Глава 24 УК РФ „Преступления против общественной безопасности“ предусматривает ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. К названным преступлениям относятся незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и других», — пишет ведомство на сайте.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если ранее с его помощью не было совершено преступление. К тому же за сдачу оружия человек может получить денежное вознаграждение. В противном случае грозит лишение свободы на срок до четырех лет, либо штраф.

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Полицейские просят жителей Екатеринбурга добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. Силовики организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Оно закончится 5 июля. «Напоминаем об ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Глава 24 УК РФ „Преступления против общественной безопасности“ предусматривает ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. К названным преступлениям относятся незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и других», — пишет ведомство на сайте. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если ранее с его помощью не было совершено преступление. К тому же за сдачу оружия человек может получить денежное вознаграждение. В противном случае грозит лишение свободы на срок до четырех лет, либо штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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