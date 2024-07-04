После крупного пожара в промзоне под Екатеринбургом проверили воздух у жилых домов

Санврачи не нашли загрязнений в воздухе у домов после пожара в Березовском

04 июля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Пожар охватил промзону вечером 3 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Березовском на площади 2000 кв. метров вспыхнула промзона Качество воздуха в зоне жилой застройки вблизи промзоны в Березовском, где произошел мощный пожар, не пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Пробы были отобраны в контрольных точках по адресам — Ленинский поселок, 4 и поселок ЦОФ, 8. Исследования показали, что превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область». Пожар охватил промзону вечером 3 июля. Площадь — 2000 квадратных метров. Дознаватели считают, что огонь начался из-за упавшей бочки с горючей смесью. Пострадавших и погибших нет. Все о ЧП — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Качество воздуха в зоне жилой застройки вблизи промзоны в Березовском, где произошел мощный пожар, не пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Пробы были отобраны в контрольных точках по адресам — Ленинский поселок, 4 и поселок ЦОФ, 8. Исследования показали, что превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область». Пожар охватил промзону вечером 3 июля. Площадь — 2000 квадратных метров. Дознаватели считают, что огонь начался из-за упавшей бочки с горючей смесью. Пострадавших и погибших нет. Все о ЧП — в сюжете агентства.