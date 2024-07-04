После крупного пожара в промзоне под Екатеринбургом проверили воздух у жилых домов

Санврачи не нашли загрязнений в воздухе у домов после пожара в Березовском
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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, вертолет мчс, последствия пожара, пожар в промзоне, тушение с вертолета
Пожар охватил промзону вечером 3 июля Фото:
новость из сюжета
В Березовском на площади 2000 кв. метров вспыхнула промзона

Качество воздуха в зоне жилой застройки вблизи промзоны в Березовском, где произошел мощный пожар, не пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Пробы были отобраны в контрольных точках по адресам — Ленинский поселок, 4 и поселок ЦОФ, 8. Исследования показали, что превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область».

Пожар охватил промзону вечером 3 июля. Площадь — 2000 квадратных метров. Дознаватели считают, что огонь начался из-за упавшей бочки с горючей смесью. Пострадавших и погибших нет. Все о ЧП — в сюжете агентства.

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Качество воздуха в зоне жилой застройки вблизи промзоны в Березовском, где произошел мощный пожар, не пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Пробы были отобраны в контрольных точках по адресам — Ленинский поселок, 4 и поселок ЦОФ, 8. Исследования показали, что превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область». Пожар охватил промзону вечером 3 июля. Площадь — 2000 квадратных метров. Дознаватели считают, что огонь начался из-за упавшей бочки с горючей смесью. Пострадавших и погибших нет. Все о ЧП — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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