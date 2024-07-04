После крупного пожара в промзоне под Екатеринбургом проверили воздух у жилых домов

Качество воздуха в зоне жилой застройки вблизи промзоны в Березовском, где произошел мощный пожар, не пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Пробы были отобраны в контрольных точках по адресам — Ленинский поселок, 4 и поселок ЦОФ, 8. Исследования показали, что превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область».
Пожар охватил промзону вечером 3 июля. Площадь — 2000 квадратных метров. Дознаватели считают, что огонь начался из-за упавшей бочки с горючей смесью. Пострадавших и погибших нет. Все о ЧП — в сюжете агентства.
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