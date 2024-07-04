В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель прокатного автомобиля Volkswagen утром 5 июля не справился с управлением, съехал с трассы, врезался в ограждение и фонарь. От удара машина перевернулась. Вылетевшая из салона пассажирка скончалась на месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель прокатного автомобиля Volkswagen не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо с последующим наездом на ограждение и опору освещения, после чего опрокинулся на бок и наехал на кустарниковую растительность», — говорится в telegram-канале ведомства. От удара непристегнутая пассажирка вылетела из окна, она погибла до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель и пассажир, который сидел на переднем сидении, госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь. Следственно-оперативная группа проводит расследование. Состояние водителя будет установлено по результатам экспертизы.
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