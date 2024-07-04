04 июля 2024

Большинство челябинцев готовы выбрать рабочую специальность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий (ПТПИТ). Пермь, техникум, пту, профессиональное образование, профессионалитет, штангельциркуль, училище
Жители Челябинска стали считать получение среднего профессионального образования перспективным Фото:

По данным исследования, проведенного «Авито Работа», 73% работающих жителей Челябинска считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. Опрос также показал, что 67% челябинцев были бы готовы рассмотреть возможность получения рабочей профессии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа».

«Проведенный опрос показал, что 24% челябинцев оценивают СПО как „очень перспективное“, а 49% — как „скорее перспективное“. 67% респондентов из Челябинска были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь. Основными причинами для такого выбора они называют быстрое получение профессии и возможность начать работать раньше», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работа».

При этом 32% респондентов, прошедших опрос, получили высшее образование, 39% — среднее профессиональное образование, 13% имеют только среднее образование, 6% получили несколько высших образований и 3% имеют несколько средних профессиональных образований. Это говорит о растущем признании ценности среднего профессионального образования даже среди специалистов, окончивших вузы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным исследования, проведенного «Авито Работа», 73% работающих жителей Челябинска считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. Опрос также показал, что 67% челябинцев были бы готовы рассмотреть возможность получения рабочей профессии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа». «Проведенный опрос показал, что 24% челябинцев оценивают СПО как „очень перспективное“, а 49% — как „скорее перспективное“. 67% респондентов из Челябинска были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь. Основными причинами для такого выбора они называют быстрое получение профессии и возможность начать работать раньше», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работа». При этом 32% респондентов, прошедших опрос, получили высшее образование, 39% — среднее профессиональное образование, 13% имеют только среднее образование, 6% получили несколько высших образований и 3% имеют несколько средних профессиональных образований. Это говорит о растущем признании ценности среднего профессионального образования даже среди специалистов, окончивших вузы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...