Большинство челябинцев готовы выбрать рабочую специальность

05 июля 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска стали считать получение среднего профессионального образования перспективным Фото: Сергей Русанов © URA.RU По данным исследования, проведенного «Авито Работа», 73% работающих жителей Челябинска считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. Опрос также показал, что 67% челябинцев были бы готовы рассмотреть возможность получения рабочей профессии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа». «Проведенный опрос показал, что 24% челябинцев оценивают СПО как „очень перспективное“, а 49% — как „скорее перспективное“. 67% респондентов из Челябинска были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь. Основными причинами для такого выбора они называют быстрое получение профессии и возможность начать работать раньше», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работа». При этом 32% респондентов, прошедших опрос, получили высшее образование, 39% — среднее профессиональное образование, 13% имеют только среднее образование, 6% получили несколько высших образований и 3% имеют несколько средних профессиональных образований. Это говорит о растущем признании ценности среднего профессионального образования даже среди специалистов, окончивших вузы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным исследования, проведенного «Авито Работа», 73% работающих жителей Челябинска считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. Опрос также показал, что 67% челябинцев были бы готовы рассмотреть возможность получения рабочей профессии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа». «Проведенный опрос показал, что 24% челябинцев оценивают СПО как „очень перспективное“, а 49% — как „скорее перспективное“. 67% респондентов из Челябинска были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь. Основными причинами для такого выбора они называют быстрое получение профессии и возможность начать работать раньше», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работа». При этом 32% респондентов, прошедших опрос, получили высшее образование, 39% — среднее профессиональное образование, 13% имеют только среднее образование, 6% получили несколько высших образований и 3% имеют несколько средних профессиональных образований. Это говорит о растущем признании ценности среднего профессионального образования даже среди специалистов, окончивших вузы.