Спасатели подняли тело утопленницы в реке Миасса с двухметровой глубины

Женщину, утонувшую в реке в Миассе (Челябинская область), спасатели местного отряда подняли с глубины двух метров. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, тело обнаружили вечером накануне.
«Спасатели Миасского отряда завершили поиск утонувшей женщины. К 21 часу 4 июля тело утонувшей женщины 1982 года рождения было обнаружено на глубине двух метров в пяти метрах от берега», — рассказали в спасотряде. Отдохнуть возле реки компания миасцев собралась районе машгородка днем.
Отдыхающие расположились в месте, не предназначенном для купания. Пока все оставались на берегу, одна из женщин пошла в воду. «Ее отсутствие заметили поздно, когда женщину стало относить течением от берега и она скрылась под водой. Спасатели, прибывшие по сообщению о происшествии, обследовали акваторию реки с лодки при помощи „кошек“», — отметили в МЧС. Обнаружив тело, его транспортировали на сушу. Утопленницу передали сотрудникам правоохранительных органов.
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