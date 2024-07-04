04 июля 2024

Спасатели подняли тело утопленницы в реке Миасса с двухметровой глубины

В Челябинской области в реке Миасс утонула женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина зашла в воду в непредназначенном для купания месте
Женщина зашла в воду в непредназначенном для купания месте Фото:

Женщину, утонувшую в реке в Миассе (Челябинская область), спасатели местного отряда подняли с глубины двух метров. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, тело обнаружили вечером накануне.

«Спасатели Миасского отряда завершили поиск утонувшей женщины. К 21 часу 4 июля тело утонувшей женщины 1982 года рождения было обнаружено на глубине двух метров в пяти метрах от берега», — рассказали в спасотряде. Отдохнуть возле реки компания миасцев собралась районе машгородка днем.

Отдыхающие расположились в месте, не предназначенном для купания. Пока все оставались на берегу, одна из женщин пошла в воду. «Ее отсутствие заметили поздно, когда женщину стало относить течением от берега и она скрылась под водой. Спасатели, прибывшие по сообщению о происшествии, обследовали акваторию реки с лодки при помощи „кошек“», — отметили в МЧС. Обнаружив тело, его транспортировали на сушу. Утопленницу передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Женщину, утонувшую в реке в Миассе (Челябинская область), спасатели местного отряда подняли с глубины двух метров. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, тело обнаружили вечером накануне. «Спасатели Миасского отряда завершили поиск утонувшей женщины. К 21 часу 4 июля тело утонувшей женщины 1982 года рождения было обнаружено на глубине двух метров в пяти метрах от берега», — рассказали в спасотряде. Отдохнуть возле реки компания миасцев собралась районе машгородка днем. Отдыхающие расположились в месте, не предназначенном для купания. Пока все оставались на берегу, одна из женщин пошла в воду. «Ее отсутствие заметили поздно, когда женщину стало относить течением от берега и она скрылась под водой. Спасатели, прибывшие по сообщению о происшествии, обследовали акваторию реки с лодки при помощи „кошек“», — отметили в МЧС. Обнаружив тело, его транспортировали на сушу. Утопленницу передали сотрудникам правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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