04 июля 2024

В Пермском крае умерла ветеран Отечественной войны в возрасте 101 года

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Александра Старцева скончалась 4 июля
Александра Старцева скончалась 4 июля Фото:

В Пермском крае скончалась ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева. Она прожила 101 год, рассказала глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«4 июля 2024 года, в возрасте 101 год, ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Старцева. Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям», — сказано в сообщении.

Александра Старцева в 1940 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Оренбургской области. Когда началась война, в 1942 году ее направили работать медсестрой в эвакогоспиталь в городе Орск. Затем Старцева служила в госпитале в Одессе, а в 1945 году заботилась о здоровье бойцов в Румынии. Оставшиеся годы она работала в больнице города Александровска в Пермском крае.

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В Пермском крае скончалась ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева. Она прожила 101 год, рассказала глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «4 июля 2024 года, в возрасте 101 год, ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Старцева. Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям», — сказано в сообщении. Александра Старцева в 1940 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Оренбургской области. Когда началась война, в 1942 году ее направили работать медсестрой в эвакогоспиталь в городе Орск. Затем Старцева служила в госпитале в Одессе, а в 1945 году заботилась о здоровье бойцов в Румынии. Оставшиеся годы она работала в больнице города Александровска в Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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