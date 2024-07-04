В Пермском крае умерла ветеран Отечественной войны в возрасте 101 года

В Пермском крае скончалась ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева. Она прожила 101 год, рассказала глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«4 июля 2024 года, в возрасте 101 год, ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Старцева. Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям», — сказано в сообщении.
Александра Старцева в 1940 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Оренбургской области. Когда началась война, в 1942 году ее направили работать медсестрой в эвакогоспиталь в городе Орск. Затем Старцева служила в госпитале в Одессе, а в 1945 году заботилась о здоровье бойцов в Румынии. Оставшиеся годы она работала в больнице города Александровска в Пермском крае.
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