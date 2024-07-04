04 июля 2024

Роспотребнадзор раскрыл, чем можно заразиться в водоемах ХМАО

Жители ХМАО рискуют подцепить гепатит А на несанкционированных пляжах
© Служба новостей «URA.RU»
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Купание в водоемах с утками может грозить заражением паразитами
Купание в водоемах с утками может грозить заражением паразитами Фото:

На несанкционированных пляжах ХМАО югорчане рискуют заразиться вирусным гепатитом А, энтеровирусом, церкариозом или подцепить паразитов. Информацию об опасных инфекциях в водоемах опубликовали на сайте Роспотребнадзора Югры.

«Если на берегу водоема стоит знак „Купаться запрещено“ — это место небезопасно. Теплая погода и высокая влажность способствуют длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, массовому выплоду насекомых и гельминтов», — сообщили на сайте надзорного ведомства.

К опасным инфекциям, которыми рискуют заразиться югорчане на несанкционированных пляжах, относятся гепатит А, кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, гельминтозы, грибковые заболевания, лептоспироз, рота- и норовирусные инфекции и церкариоз. Кроме того, в водоемах с водоплавающими птицами, скорее всего, водятся паразиты и микробы. 

Эксперты Роспотребнадзора ХМАО советуют не нырять с открытыми глазами, не глотать воду в водоеме, а также всегда принимать душ после купания. Не стоит плавать в воде рядом с очистными сооружениями, фермами, заводами и в парковых зонах. Также не стоит купаться на запрещенных пляжах.

Ранее URA.RU писало о том, что лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Всего эксперты исследовали 26 водных объектов.

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На несанкционированных пляжах ХМАО югорчане рискуют заразиться вирусным гепатитом А, энтеровирусом, церкариозом или подцепить паразитов. Информацию об опасных инфекциях в водоемах опубликовали на сайте Роспотребнадзора Югры. «Если на берегу водоема стоит знак „Купаться запрещено“ — это место небезопасно. Теплая погода и высокая влажность способствуют длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, массовому выплоду насекомых и гельминтов», — сообщили на сайте надзорного ведомства. К опасным инфекциям, которыми рискуют заразиться югорчане на несанкционированных пляжах, относятся гепатит А, кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, гельминтозы, грибковые заболевания, лептоспироз, рота- и норовирусные инфекции и церкариоз. Кроме того, в водоемах с водоплавающими птицами, скорее всего, водятся паразиты и микробы.  Эксперты Роспотребнадзора ХМАО советуют не нырять с открытыми глазами, не глотать воду в водоеме, а также всегда принимать душ после купания. Не стоит плавать в воде рядом с очистными сооружениями, фермами, заводами и в парковых зонах. Также не стоит купаться на запрещенных пляжах. Ранее URA.RU писало о том, что лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Всего эксперты исследовали 26 водных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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