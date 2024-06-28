Роспотребнадзор расширил список пляжей, где можно купаться в ХМАО

Лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Ранее окружное надзорное ведомство сообщало лишь об одном городском пляже в Когалыме, но после дополнительных проверок список расширился.
«Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях на сезон 2024 года получили: водоем в границах земельного участка рекреационного назначения, примыкающего к береговой линии водного объекта, расположенного по Сургутскому шоссе г. Когалым; озеро Окунево в районе загородного лагеря „Окуневские зори“ на межселенной территории Советского муниципального образования; городской пляж в акватории озера Нешинелор в городе Белоярский; пляж на озере Сырковый Сор в районе ул. 55 лет Победы и ул. Мира поселка Салым Нефтеюганского района», — говорится в заключении на сайте Роспотребнадзора ХМАО. Всего исследовали 26 водоемов в округе.
На всех перечисленных водных объектах сделали пробы по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям. Также специалисты проанализировали в лаборатории пробы песка.
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