Текслер стал первым зарегистрированным кандидатом в челябинские губернаторы

ДоАлексей Текслер 5 июля получил удостоверение зарегистрированного кандидата в губернаторы Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.
«На заседании избирательной комиссией Челябинской области 5 июля 2024 года принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Алексею Леонидовичу вручено удостоверение зарегистрированного кандидата», — сообщили в областной избирательной комиссии.
Текслер идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца. В этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Соперниками Текслера на выборах станут Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и Степан Соловьев (»Зеленая альтернатива»). Они подали документы для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы.
Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут на протяжении двух дней — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года выборы в городскую думу Челябинска, с собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов и ряд довыборов в собрания и советы муниципальных депутатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!