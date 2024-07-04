04 июля 2024

Текслер стал первым зарегистрированным кандидатом в челябинские губернаторы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер получил новый статус на выборах губернатора
Алексей Текслер получил новый статус на выборах губернатора Фото:

 ДоАлексей Текслер 5 июля получил удостоверение зарегистрированного кандидата в губернаторы Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«На заседании избирательной комиссией Челябинской области 5 июля 2024 года принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Алексею Леонидовичу вручено удостоверение зарегистрированного кандидата», — сообщили в областной избирательной комиссии.

Текслер идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца. В этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Соперниками Текслера на выборах станут Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и Степан Соловьев (»Зеленая альтернатива»). Они подали документы для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут на протяжении двух дней — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года выборы в городскую думу Челябинска, с собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов и ряд довыборов в собрания и советы муниципальных депутатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
 ДоАлексей Текслер 5 июля получил удостоверение зарегистрированного кандидата в губернаторы Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «На заседании избирательной комиссией Челябинской области 5 июля 2024 года принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Алексею Леонидовичу вручено удостоверение зарегистрированного кандидата», — сообщили в областной избирательной комиссии. Текслер идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца. В этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Соперниками Текслера на выборах станут Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и Степан Соловьев (»Зеленая альтернатива»). Они подали документы для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы. Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут на протяжении двух дней — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года выборы в городскую думу Челябинска, с собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов и ряд довыборов в собрания и советы муниципальных депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...