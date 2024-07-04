04 июля 2024

В Тюменской области резко ухудшится погода

На Тюменскую область надвигаются грозы и дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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6 июля в Тюменскую область придут грозы и дожди
6 июля в Тюменскую область придут грозы и дожди Фото:

В Тюменской области 6 июля ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 19 м/с. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: ночью 6 июля прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северовосточный 6-11 м/с, порывы 15-19 м/с», — указано в telegram-канале «Оповещение72».

Ранее агентство писало о том, что 4 и 5 июля в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей предупредили о том, что порывы ветра местами будут достигать 18 м/с.

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В Тюменской области 6 июля ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 19 м/с. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: ночью 6 июля прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северовосточный 6-11 м/с, порывы 15-19 м/с», — указано в telegram-канале «Оповещение72». Ранее агентство писало о том, что 4 и 5 июля в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей предупредили о том, что порывы ветра местами будут достигать 18 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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