В Тюменской области резко ухудшится погода

6 июля в Тюменскую область придут грозы и дожди
В Тюменской области 6 июля ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 19 м/с. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: ночью 6 июля прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северовосточный 6-11 м/с, порывы 15-19 м/с», — указано в telegram-канале «Оповещение72».
Ранее агентство писало о том, что 4 и 5 июля в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей предупредили о том, что порывы ветра местами будут достигать 18 м/с.
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