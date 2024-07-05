Абитуриенты впервые смогут поступить на целевое обучение через «Госуслуги»

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Диплом о высшем образовании. Челябинск, диплом, образование, вуз, высшее образование, красный диплом
В этом году абитуриенты смогут подать документы на целевое обучение через «Госуслуги» Фото:

Абитуриенты в этом году получили возможность выбрать целевое обучение при подаче документов в вузы и колледжи через портал «Госуслуги». Эта форма обучения предусматривает оплату учебы компанией с последующим трудоустройством выпускника в ней.

«В этом году абитуриенты могут выбрать целевое обучение при подаче документов через „Госуслуги“. Для этого был создан специальный сервис „Поступи в вуз онлайн“», — сообщает портал «Объясняем.рф».

Сервис «Поступи в вуз онлайн» на «Госуслугах» предлагает абитуриентам ряд удобств: подачу заявлений в пять вузов, в каждом из них на пять направлений, прикрепление документов о льготах и результатах ЕГЭ, запись на испытания и получение результатов в личном кабинете. Более 1000 государственных и частных вузов принимают документы через портал. Подача документов в колледжи онлайн также упрощена и доступна иностранным гражданам с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

Студенты, которые уже учатся, могут подать заявление на целевое обучение только в бумажном виде, напрямую у заказчика или через свое заведение. Для поступающих в магистратуру или аспирантуру процесс оформления проходит через выбранный вуз.

Ранее URA.RU подробно рассказывало, как подать документы в вуз через «Госуслуги». Для этого надо подтвердить учетную запись, внеся в нее данные о паспорте, образовании и документы, подтверждающие индивидуальные достижения, а также фотографии. Подробности — в материале URA.RU.

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Абитуриенты в этом году получили возможность выбрать целевое обучение при подаче документов в вузы и колледжи через портал «Госуслуги». Эта форма обучения предусматривает оплату учебы компанией с последующим трудоустройством выпускника в ней. «В этом году абитуриенты могут выбрать целевое обучение при подаче документов через „Госуслуги“. Для этого был создан специальный сервис „Поступи в вуз онлайн“», — сообщает портал «Объясняем.рф». Сервис «Поступи в вуз онлайн» на «Госуслугах» предлагает абитуриентам ряд удобств: подачу заявлений в пять вузов, в каждом из них на пять направлений, прикрепление документов о льготах и результатах ЕГЭ, запись на испытания и получение результатов в личном кабинете. Более 1000 государственных и частных вузов принимают документы через портал. Подача документов в колледжи онлайн также упрощена и доступна иностранным гражданам с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Студенты, которые уже учатся, могут подать заявление на целевое обучение только в бумажном виде, напрямую у заказчика или через свое заведение. Для поступающих в магистратуру или аспирантуру процесс оформления проходит через выбранный вуз. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как подать документы в вуз через «Госуслуги». Для этого надо подтвердить учетную запись, внеся в нее данные о паспорте, образовании и документы, подтверждающие индивидуальные достижения, а также фотографии. Подробности — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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