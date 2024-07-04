В 2023 году в Екатеринбурге выросла заболеваемость инфекционными болезнями. В 22,5 раза увеличилось число пациентов с коклюшем, в 7,7 раз хроническим гепатитом С, в 5,9 раз менингитом и в 5,4 раза скарлатиной, рассказала в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина, передает корреспондент URA.RU.
«Рост заболеваемости в 2023 году в Екатеринбурге по сравнению с 2022 годом зарегистрирован по большинству инфекционных заболеваний. Это ветрянка (на 24%), острая кишечная инфекция, хронический гепатит С (в 2,7 раз) и В (в 3,7 раз), энтеровирусная инфекция (в 3 раза), гельминтозы (на 54%), коклюш (в 22,5 раза), скарлатина (в 5,4 раза), менингококковая инфекция (в 5,9 раза)», — отметила Елена Потапкина.
Глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора добавила, что также в городе выросло в 2,5 раз число заболевших сифилисом. Основными причинами смертности, по словам Потапкиной, остаются по-прежнему — болезни кровообращения, новообразования, отравления, травмы и несчастные случаи.
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