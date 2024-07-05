В Челябинске вдвое подорожали загородные дома. Инфографика

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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В среднем в Челябинске коттедж можно купить за 8,5 млн рублей Фото:

В Челябинске за пять лет загородные дома подорожали в 2,2 раза. Средняя цена коттеджей составила 8,2 миллионов рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«За последние пять лет стоимость загородного дома в России выросла на 70%, в Челябинске — в 2,2 раза. Средняя цена коттеджа составила 8,2 миллионов рублей», — сообщается на портале «Циан для профи».

В целом за пять лет в 20 регионах РФ загородные дома подорожали в два раза. Рост зафиксирован во всех субъектах России. По стране коттеджи подорожали в городах с комфортным климатом, таких как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Адыгея.

В Челябинске за пять лет стоимость загородного дома в России выросла 2,2 раза
В Челябинске за пять лет стоимость загородного дома в России выросла 2,2 раза

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В Челябинске за пять лет загородные дома подорожали в 2,2 раза. Средняя цена коттеджей составила 8,2 миллионов рублей, сообщается на портале о недвижимости. «За последние пять лет стоимость загородного дома в России выросла на 70%, в Челябинске — в 2,2 раза. Средняя цена коттеджа составила 8,2 миллионов рублей», — сообщается на портале «Циан для профи». В целом за пять лет в 20 регионах РФ загородные дома подорожали в два раза. Рост зафиксирован во всех субъектах России. По стране коттеджи подорожали в городах с комфортным климатом, таких как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Адыгея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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