В среднем в Челябинске коттедж можно купить за 8,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске за пять лет загородные дома подорожали в 2,2 раза. Средняя цена коттеджей составила 8,2 миллионов рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«За последние пять лет стоимость загородного дома в России выросла на 70%, в Челябинске — в 2,2 раза. Средняя цена коттеджа составила 8,2 миллионов рублей», — сообщается на портале «Циан для профи».

В целом за пять лет в 20 регионах РФ загородные дома подорожали в два раза. Рост зафиксирован во всех субъектах России. По стране коттеджи подорожали в городах с комфортным климатом, таких как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Адыгея.

В Челябинске за пять лет стоимость загородного дома в России выросла 2,2 раза сайт «Циан. Аналитика»