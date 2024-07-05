В Челябинске за пять лет загородные дома подорожали в 2,2 раза. Средняя цена коттеджей составила 8,2 миллионов рублей, сообщается на портале о недвижимости.
«За последние пять лет стоимость загородного дома в России выросла на 70%, в Челябинске — в 2,2 раза. Средняя цена коттеджа составила 8,2 миллионов рублей», — сообщается на портале «Циан для профи».
В целом за пять лет в 20 регионах РФ загородные дома подорожали в два раза. Рост зафиксирован во всех субъектах России. По стране коттеджи подорожали в городах с комфортным климатом, таких как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Адыгея.
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