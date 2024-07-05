В Кремле анонсировали переговоры Путина и Орбана

Президент России Владимир путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут 5 июля переговоры. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в telegram-канале RIA_Kremlinpool.
«Визит венгерского политика заранее не анонсировался ни Москвой, ни Будапештом», — отмечают представители кремлевского пула. Последний раз премьер-министра Венгрии принимали в Москве в феврале 2022 года. Также Путин и Орбан провели встречу в рамках визита президента России в Китай на форум «Один пояс, один путь» в октябре 2023 года.
Ранее Виктор Орбан побывал в Киеве, где предложил Зеленскому план по мирным переговорам. Зеленский его отверг.
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