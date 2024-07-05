Челябинский губернатор Текслер оценил ход благоустройства Троицка. Фото

В Троицке завершилось благоустройство набережной
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Губернатор Алексей Текслер в Троицке
Алексей Текслер оценил благоустройства набережной Троицка Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил результаты благоустройства набережной в Троицке, которые были выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во время осмотра глава региона также опробовал экскурсионный речной трамвай, запущенный по его инициативе, а также осмотрел достопримечательности города, передает корреспондент URA.RU.

«Мы видим, как меняется облик города, какие возможности открываются перед жителями и гостями», — поделился впечатлениями Алексей Текслер. В рамках проекта была создана комфортная среда для отдыха и проведения различных мероприятий, включая спортивные и детские площадки, а также научный мини-парк.

Проект благоустройства набережной «Солнечный берег» в Троицке получил широкое признание, став победителем Всероссийского конкурса и получив федеральный грант. Запуск речного трамвая стал одним из этапов реализации мастер-плана центра города, предусматривающего экскурсионный маршрут по рекам Уй и Увелька. Туристам предлагается прокатиться по реке 17 километров, предусмотрено восемь остановок и экскурсионная программа. Эта инициатива не только укрепляет туристическую привлекательность региона, но и способствует развитию местной инфраструктуры. Кроме того, глава региона посетил городские достопримечательности.

Губернатор Алексей Текслер в Троицке
Губернатор оценил благоустройство города Троицка
Фото:
Губернатор Алексей Текслер в Троицке
Глава региона посетил культурные достопримечательности
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил результаты благоустройства набережной в Троицке, которые были выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во время осмотра глава региона также опробовал экскурсионный речной трамвай, запущенный по его инициативе, а также осмотрел достопримечательности города, передает корреспондент URA.RU. «Мы видим, как меняется облик города, какие возможности открываются перед жителями и гостями», — поделился впечатлениями Алексей Текслер. В рамках проекта была создана комфортная среда для отдыха и проведения различных мероприятий, включая спортивные и детские площадки, а также научный мини-парк. Проект благоустройства набережной «Солнечный берег» в Троицке получил широкое признание, став победителем Всероссийского конкурса и получив федеральный грант. Запуск речного трамвая стал одним из этапов реализации мастер-плана центра города, предусматривающего экскурсионный маршрут по рекам Уй и Увелька. Туристам предлагается прокатиться по реке 17 километров, предусмотрено восемь остановок и экскурсионная программа. Эта инициатива не только укрепляет туристическую привлекательность региона, но и способствует развитию местной инфраструктуры. Кроме того, глава региона посетил городские достопримечательности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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