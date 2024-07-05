Челябинский губернатор Текслер оценил ход благоустройства Троицка. Фото

В Троицке завершилось благоустройство набережной

05 июля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер оценил благоустройства набережной Троицка Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил результаты благоустройства набережной в Троицке, которые были выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во время осмотра глава региона также опробовал экскурсионный речной трамвай, запущенный по его инициативе, а также осмотрел достопримечательности города, передает корреспондент URA.RU. «Мы видим, как меняется облик города, какие возможности открываются перед жителями и гостями», — поделился впечатлениями Алексей Текслер. В рамках проекта была создана комфортная среда для отдыха и проведения различных мероприятий, включая спортивные и детские площадки, а также научный мини-парк. Проект благоустройства набережной «Солнечный берег» в Троицке получил широкое признание, став победителем Всероссийского конкурса и получив федеральный грант. Запуск речного трамвая стал одним из этапов реализации мастер-плана центра города, предусматривающего экскурсионный маршрут по рекам Уй и Увелька. Туристам предлагается прокатиться по реке 17 километров, предусмотрено восемь остановок и экскурсионная программа. Эта инициатива не только укрепляет туристическую привлекательность региона, но и способствует развитию местной инфраструктуры. Кроме того, глава региона посетил городские достопримечательности. Губернатор оценил благоустройство города Троицка Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Глава региона посетил культурные достопримечательности Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил результаты благоустройства набережной в Троицке, которые были выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во время осмотра глава региона также опробовал экскурсионный речной трамвай, запущенный по его инициативе, а также осмотрел достопримечательности города, передает корреспондент URA.RU. «Мы видим, как меняется облик города, какие возможности открываются перед жителями и гостями», — поделился впечатлениями Алексей Текслер. В рамках проекта была создана комфортная среда для отдыха и проведения различных мероприятий, включая спортивные и детские площадки, а также научный мини-парк. Проект благоустройства набережной «Солнечный берег» в Троицке получил широкое признание, став победителем Всероссийского конкурса и получив федеральный грант. Запуск речного трамвая стал одним из этапов реализации мастер-плана центра города, предусматривающего экскурсионный маршрут по рекам Уй и Увелька. Туристам предлагается прокатиться по реке 17 километров, предусмотрено восемь остановок и экскурсионная программа. Эта инициатива не только укрепляет туристическую привлекательность региона, но и способствует развитию местной инфраструктуры. Кроме того, глава региона посетил городские достопримечательности.