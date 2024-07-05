Силовики устроили зачистку на улице Екатеринбурга. Видео

Полицейские нашли городок мигрантов в Екатеринбурге
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Полицейским помогали сотрудники ФСБ и СОБР Фото:

В Екатеринбурге полицейские, сотрудники ФСБ и СОБР утром нагрянули с проверкой на улицу Академика Ландау. Там силовики нашли вагончики, в которых проживали нелегалы. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Внезапный визит стражей правопорядка был вызван поступившими оперативными сведениями о появлении минигородка из строительных вагончиков-контейнеров, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранцев. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — пояснил Горелых.

По его словам, в операции участвовали чекисты, сотрудники центра по противодействию экстремизму, подразделения по вопросам миграции ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. Подобные профилактические рейды с целью стабилизации криминогенной обстановки пройдут во всех муниципалитетах Свердловской области, заключил офицер.

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В Екатеринбурге полицейские, сотрудники ФСБ и СОБР утром нагрянули с проверкой на улицу Академика Ландау. Там силовики нашли вагончики, в которых проживали нелегалы. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Внезапный визит стражей правопорядка был вызван поступившими оперативными сведениями о появлении минигородка из строительных вагончиков-контейнеров, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранцев. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — пояснил Горелых. По его словам, в операции участвовали чекисты, сотрудники центра по противодействию экстремизму, подразделения по вопросам миграции ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. Подобные профилактические рейды с целью стабилизации криминогенной обстановки пройдут во всех муниципалитетах Свердловской области, заключил офицер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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