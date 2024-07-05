Полицейские нашли городок мигрантов в Екатеринбурге

Полицейским помогали сотрудники ФСБ и СОБР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские, сотрудники ФСБ и СОБР утром нагрянули с проверкой на улицу Академика Ландау. Там силовики нашли вагончики, в которых проживали нелегалы. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Внезапный визит стражей правопорядка был вызван поступившими оперативными сведениями о появлении минигородка из строительных вагончиков-контейнеров, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранцев. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — пояснил Горелых.

По его словам, в операции участвовали чекисты, сотрудники центра по противодействию экстремизму, подразделения по вопросам миграции ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. Подобные профилактические рейды с целью стабилизации криминогенной обстановки пройдут во всех муниципалитетах Свердловской области, заключил офицер.