Роспотребнадзор забил тревогу из-за распространения онкологии в Екатеринбурге

Заболеваемость онкологией в Екатеринбурге остается на высоком уровне. В 2023 году сохранилась выявляемость большого числа больных в 4-й стадии рака и снизился показатель пятилетней выживаемости, рассказала в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина.
«Ситуация с онкологией в 2023 году остается напряженной. Заболеваемость и болезненность остаются на стабильно высоком уровне. Отмечен рост общей заболеваемости. Несколько снизились (на 4,8%) показатели первичной заболеваемости, смертность (на 10,6%). Выросла выявляемость заболеваемости, число профосмотров. Остались высокими проценты выявляемости больных 4-й стадии рака. Также снизился показатель пятилетней выживаемости», — отметила Елена Потапкина.
По ее словам, в пятерке лидеров остаются злокачественные новообразования женской молочной железы, кожи, предстательной железы, ободочной кишки, трахеи и бронхов. «Основными причинами смертности являются злокачественные образования трахеи, бронхов, легких, ободочной кишки, желудка, женской молочной железы, поджелудочной железы», — добавила Потапкина.
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