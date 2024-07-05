В Челябинской области с 6 июня по 4 июля коттеджи и дачные дома в СНТ подорожали на 15%. Если месяц назад дом продавался в среднем за 7 миллионов 500 тысяч рублей, то на данный момент стоимость подобной недвижимости составляет 8 миллионов 805 тысяч рублей, сообщается 5 июля на портале о недвижимости.
«В Челябинске дачные дома и коттеджи в СНТ с 6 июня по 4 июля выросли в цене на 15%. Средняя стоимость дачных домов составляет на данный момент 8 миллионов 805 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Согласно исследованию, приведенному на портале, минимальная цена на дачные дома в СНТ Челябинска составляет от 590 тысяч рублей до 41 миллиона 500 тысяч рублей. При этом за год стоимость коттеджей в СНТ в городе выросла в среднем на 4 миллиона рублей за объект. Также подорожали и загородные дома под Челябинском, их стоимость за пять лет выросла в 2,2 раза.
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