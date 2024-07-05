Аналитики назвали сферы с рекордным количеством вакансий в ХМАО

В ХМАО вырос спрос на работников в сфере страхования, инвестиций и авто бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На рынке вакансий ХМАО вырос спрос на новых работников
На рынке вакансий ХМАО вырос спрос на новых работников Фото:

На рынке труда в ХМАО на 17%, по сравнению с 2023 годом, выросло количество вакансий, преимущественно в сферах страхования, инвестиций и консалтинга, авто бизнеса и туризма. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter.

«Год к году спрос на новых сотрудников вырос на 17% и на июнь-начало июля составляет 12,1 тыс. вакансий. Наиболее заметно по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло в профессиональных сферах „Страхование“ (+53%), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+52%), среди рабочего персонала (+29%), — сообщили аналитики. Также количество вакансий почти на 30% увеличилось в авто бизнесе, сфере обслуживающего персонала и в туризме.

Востребованы в Югре и строители, бухгалтеры, менеджеры среднего и высшего звена, а также IT-специалисты. Такой рост спроса на новых работников специалисты hh.ru объясняют разгоном рынка труда в летний сезон. «Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь за квалифицированных „синих“ воротничков», — отмечает директор онлайн-платформы на Урале Оксана Сидлецкая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На рынке труда в ХМАО на 17%, по сравнению с 2023 годом, выросло количество вакансий, преимущественно в сферах страхования, инвестиций и консалтинга, авто бизнеса и туризма. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Год к году спрос на новых сотрудников вырос на 17% и на июнь-начало июля составляет 12,1 тыс. вакансий. Наиболее заметно по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло в профессиональных сферах „Страхование“ (+53%), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+52%), среди рабочего персонала (+29%), — сообщили аналитики. Также количество вакансий почти на 30% увеличилось в авто бизнесе, сфере обслуживающего персонала и в туризме. Востребованы в Югре и строители, бухгалтеры, менеджеры среднего и высшего звена, а также IT-специалисты. Такой рост спроса на новых работников специалисты hh.ru объясняют разгоном рынка труда в летний сезон. «Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь за квалифицированных „синих“ воротничков», — отмечает директор онлайн-платформы на Урале Оксана Сидлецкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...