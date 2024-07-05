Аналитики назвали сферы с рекордным количеством вакансий в ХМАО

На рынке труда в ХМАО на 17%, по сравнению с 2023 годом, выросло количество вакансий, преимущественно в сферах страхования, инвестиций и консалтинга, авто бизнеса и туризма. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter.
«Год к году спрос на новых сотрудников вырос на 17% и на июнь-начало июля составляет 12,1 тыс. вакансий. Наиболее заметно по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло в профессиональных сферах „Страхование“ (+53%), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+52%), среди рабочего персонала (+29%), — сообщили аналитики. Также количество вакансий почти на 30% увеличилось в авто бизнесе, сфере обслуживающего персонала и в туризме.
Востребованы в Югре и строители, бухгалтеры, менеджеры среднего и высшего звена, а также IT-специалисты. Такой рост спроса на новых работников специалисты hh.ru объясняют разгоном рынка труда в летний сезон. «Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь за квалифицированных „синих“ воротничков», — отмечает директор онлайн-платформы на Урале Оксана Сидлецкая.
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