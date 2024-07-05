Санврачи высказали опасения по поводу превышения учебной нагрузки у школьников Екатеринбурга

Роспотребнадзор: 21% екатеринбургских школьников учатся сверх меры
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Ученики школ с углубленным изучением предмета должны учиться только в одну смену, считает Елена Потапкина
Ученики школ с углубленным изучением предмета должны учиться только в одну смену, считает Елена Потапкина Фото:

Школьников Екатеринбурга слишком загружают знаниями.  21,4% ребят занимаются в учебных учреждениях с углубленным изучением предметов, где наблюдается нарушение режима обучения, заявила в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина, сообщает корреспондент URA.RU.

«Одним из факторов риска является здоровье детей в образовательных учрежденьях. И здесь наблюдается превышение учебной нагрузки. 21,4% школьников Екатеринбурга занимаются в учебных учреждениях с углубленным изучением предмета, где есть нарушение режима обучения», — подчеркнула Елена Потапкина. 

По ее словам, ученики таких школ обязаны учиться в одну смену. «31, 5% ребят — это те, кто учится во вторую смену в школах с углубленным изучением предмета. Но по требованиям санитарного законодательства такое образование должно быть только в одну смену», — добавила Потапкина.

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Школьников Екатеринбурга слишком загружают знаниями.  21,4% ребят занимаются в учебных учреждениях с углубленным изучением предметов, где наблюдается нарушение режима обучения, заявила в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина, сообщает корреспондент URA.RU. «Одним из факторов риска является здоровье детей в образовательных учрежденьях. И здесь наблюдается превышение учебной нагрузки. 21,4% школьников Екатеринбурга занимаются в учебных учреждениях с углубленным изучением предмета, где есть нарушение режима обучения», — подчеркнула Елена Потапкина.  По ее словам, ученики таких школ обязаны учиться в одну смену. «31, 5% ребят — это те, кто учится во вторую смену в школах с углубленным изучением предмета. Но по требованиям санитарного законодательства такое образование должно быть только в одну смену», — добавила Потапкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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