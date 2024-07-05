Экс-депутат Госдумы Пономарев* объявлен в международный розыск

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Экс-депутат Госдумы Пономарев* объявлен в международный розыск Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (включен в список физлиц-иноагентов), давший интервью о ВС РФ, в котором было ложное сообщение, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Пономарев объявлен в международный розыск», — поделились в telegram-канале «Следком». Известно, что созданная им организация «Съезд народных депутатов», признана нежелательной на территории Российской Федерации

Против Пономарева были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. В 2022 году он был заочно арестован. Кроме того, Пономарева обвинили в участии легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

*Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов.

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Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (включен в список физлиц-иноагентов), давший интервью о ВС РФ, в котором было ложное сообщение, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет. «Пономарев объявлен в международный розыск», — поделились в telegram-канале «Следком». Известно, что созданная им организация «Съезд народных депутатов», признана нежелательной на территории Российской Федерации Против Пономарева были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. В 2022 году он был заочно арестован. Кроме того, Пономарева обвинили в участии легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). *Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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