Экс-депутат Госдумы Пономарев* объявлен в международный розыск

05 июля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Госдумы Пономарев* объявлен в международный розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (включен в список физлиц-иноагентов), давший интервью о ВС РФ, в котором было ложное сообщение, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет. «Пономарев объявлен в международный розыск», — поделились в telegram-канале «Следком». Известно, что созданная им организация «Съезд народных депутатов», признана нежелательной на территории Российской Федерации Против Пономарева были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. В 2022 году он был заочно арестован. Кроме того, Пономарева обвинили в участии легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). *Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (включен в список физлиц-иноагентов), давший интервью о ВС РФ, в котором было ложное сообщение, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет. «Пономарев объявлен в международный розыск», — поделились в telegram-канале «Следком». Известно, что созданная им организация «Съезд народных депутатов», признана нежелательной на территории Российской Федерации Против Пономарева были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. В 2022 году он был заочно арестован. Кроме того, Пономарева обвинили в участии легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). *Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов.