Экс-депутат Госдумы Пономарев* объявлен в международный розыск

Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (включен в список физлиц-иноагентов), давший интервью о ВС РФ, в котором было ложное сообщение, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет.
«Пономарев объявлен в международный розыск», — поделились в telegram-канале «Следком». Известно, что созданная им организация «Съезд народных депутатов», признана нежелательной на территории Российской Федерации
Против Пономарева были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. В 2022 году он был заочно арестован. Кроме того, Пономарева обвинили в участии легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
*Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов.
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