Забравшего ребенка от матери свердловчанина нашли по фото на квитанциях за ЖКУ

В Свердловской области судебные приставы для розыска должника, отказавшегося передавать несовершеннолетнего ребенка матери по решению суда, напечатали фотографию мужчины на коммунальных квитанциях. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
«В Свердловской области фотография разыскиваемого должника, который не исполнял решение суда о передаче малолетнего ребенка матери, размещалась на квитанциях об оплате коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Схожий пример был и в Омской области — приставы поймали должника, когда он пытался сорвать свою фотографию с баннера.
В ФССП отметили, что к поиску должников зачастую требуется индивидуальный подход. По словам ведомства, при продумывании плана розыска учитываются категория производства, личность должника и предшествующие поиску должника события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!