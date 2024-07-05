05 июля 2024

Забравшего ребенка от матери свердловчанина нашли по фото на квитанциях за ЖКУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото мужчины, который отказывался отдавать ребенка матери, печатали в коммунальных квитанциях
Фото мужчины, который отказывался отдавать ребенка матери, печатали в коммунальных квитанциях Фото:

В Свердловской области судебные приставы для розыска должника, отказавшегося передавать несовершеннолетнего ребенка матери по решению суда, напечатали фотографию мужчины на коммунальных квитанциях. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

«В Свердловской области фотография разыскиваемого должника, который не исполнял решение суда о передаче малолетнего ребенка матери, размещалась на квитанциях об оплате коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Схожий пример был и в Омской области — приставы поймали должника, когда он пытался сорвать свою фотографию с баннера.

В ФССП отметили, что к поиску должников зачастую требуется индивидуальный подход. По словам ведомства, при продумывании плана розыска учитываются категория производства, личность должника и предшествующие поиску должника события.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области судебные приставы для розыска должника, отказавшегося передавать несовершеннолетнего ребенка матери по решению суда, напечатали фотографию мужчины на коммунальных квитанциях. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. «В Свердловской области фотография разыскиваемого должника, который не исполнял решение суда о передаче малолетнего ребенка матери, размещалась на квитанциях об оплате коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Схожий пример был и в Омской области — приставы поймали должника, когда он пытался сорвать свою фотографию с баннера. В ФССП отметили, что к поиску должников зачастую требуется индивидуальный подход. По словам ведомства, при продумывании плана розыска учитываются категория производства, личность должника и предшествующие поиску должника события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...