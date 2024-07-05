Общество Транспорт В Челябинске популярный автобус изменил маршрут. Схема В Челябинске автобус №64 временно изменил маршрут движения 06 июля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 + Автобус №64 изменил маршрут на лето (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске автобус № 64 до 8 июля меняет маршрут движения по улице 250-летия Челябинску. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «До 8 июля закрыто движение [автобуса №64] по улице 250-летия Челябинска в районе пересечения с улицей 40-летия Победы. Автобус № 64 проследует по улице Братьев Кашириных до Чичерина, минуя улицы 40-летия Победы и 250-летия Челябинску», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Также до 8 августа продлено ограничение движения по улице 40-летия Победы. Движение для транспорта закрыто на участке от дома №28 до дома №36. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута, добавили в администрации Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске автобус № 64 до 8 июля меняет маршрут движения по улице 250-летия Челябинску. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «До 8 июля закрыто движение [автобуса №64] по улице 250-летия Челябинска в районе пересечения с улицей 40-летия Победы. Автобус № 64 проследует по улице Братьев Кашириных до Чичерина, минуя улицы 40-летия Победы и 250-летия Челябинску», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Также до 8 августа продлено ограничение движения по улице 40-летия Победы. Движение для транспорта закрыто на участке от дома №28 до дома №36. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута, добавили в администрации Челябинска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям