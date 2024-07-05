05 июля 2024

В Челябинске популярный автобус изменил маршрут. Схема

В Челябинске автобус №64 временно изменил маршрут движения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской транспорт. Челябинск, транспорт, автобус, дорожное движение, пассажир автобуса
Автобус №64 изменил маршрут на лето (архивное фото) Фото:

В Челябинске автобус № 64 до 8 июля меняет маршрут движения по улице 250-летия Челябинску. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«До 8 июля закрыто движение [автобуса №64] по улице 250-летия Челябинска в районе пересечения с улицей 40-летия Победы. Автобус № 64 проследует по улице Братьев Кашириных до Чичерина, минуя улицы 40-летия Победы и 250-летия Челябинску», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Также до 8 августа продлено ограничение движения по улице 40-летия Победы. Движение для транспорта закрыто на участке от дома №28 до дома №36. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута, добавили в администрации Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске автобус № 64 до 8 июля меняет маршрут движения по улице 250-летия Челябинску. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «До 8 июля закрыто движение [автобуса №64] по улице 250-летия Челябинска в районе пересечения с улицей 40-летия Победы. Автобус № 64 проследует по улице Братьев Кашириных до Чичерина, минуя улицы 40-летия Победы и 250-летия Челябинску», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Также до 8 августа продлено ограничение движения по улице 40-летия Победы. Движение для транспорта закрыто на участке от дома №28 до дома №36. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута, добавили в администрации Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...