В Челябинске автобус № 64 до 8 июля меняет маршрут движения по улице 250-летия Челябинску. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«До 8 июля закрыто движение [автобуса №64] по улице 250-летия Челябинска в районе пересечения с улицей 40-летия Победы. Автобус № 64 проследует по улице Братьев Кашириных до Чичерина, минуя улицы 40-летия Победы и 250-летия Челябинску», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.
Также до 8 августа продлено ограничение движения по улице 40-летия Победы. Движение для транспорта закрыто на участке от дома №28 до дома №36. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута, добавили в администрации Челябинска.
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