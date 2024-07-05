В Челябинске полиция устроила погоню за 25-летним водителем без прав. Видео

06 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Нарушитель проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 6 июля утром экипаж ДПС устроил погоню за 25-летним водителем автомобилем Toyota Avensis. Парень проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Утром 6 июля экипаж ДПС, находясь на посту патрулирования на перекрестке улиц Братьев Кашириных, подал сигнал об остановке водителю автомобиля Toyota Avensis. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителя удалось задержать около дома №75 по улице Косарева. Во время проверки выяснилось, что у него нет водительских прав. В отношении его составлен протокол по части второй статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица». Нарушение статьи ведет за собой административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Момент погони попал на камеры уличного наблюдения в Челябинске. Автомобиль Toyota Avensis, уходя от погони, проехал на красный сигнал светофора, показано на видео. Следом проехала машина ДПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 6 июля утром экипаж ДПС устроил погоню за 25-летним водителем автомобилем Toyota Avensis. Парень проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Утром 6 июля экипаж ДПС, находясь на посту патрулирования на перекрестке улиц Братьев Кашириных, подал сигнал об остановке водителю автомобиля Toyota Avensis. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителя удалось задержать около дома №75 по улице Косарева. Во время проверки выяснилось, что у него нет водительских прав. В отношении его составлен протокол по части второй статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица». Нарушение статьи ведет за собой административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Момент погони попал на камеры уличного наблюдения в Челябинске. Автомобиль Toyota Avensis, уходя от погони, проехал на красный сигнал светофора, показано на видео. Следом проехала машина ДПС.