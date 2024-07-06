Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому Мартыновка в Николаевской области

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ВС РФ уничтожили украинский самолет в Николаевской области
ВС РФ уничтожили украинский самолет в Николаевской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области. В результате атаки поврежден вражеский самолет. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», — заявил представитель подполья. Согласно информации Лебедева, удар был нанесен в пятницу днем и сопровождался двумя громкими взрывами. Информацию передает РИА Новости.

Ранее российские военные ударили по военному аэродрому ВСУ в Кривом Роге при помощи ракетного комплекса «Искандер» . В результате атаки уничтожен истребитель МиГ-29.

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Российские войска нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области. В результате атаки поврежден вражеский самолет. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», — заявил представитель подполья. Согласно информации Лебедева, удар был нанесен в пятницу днем и сопровождался двумя громкими взрывами. Информацию передает РИА Новости. Ранее российские военные ударили по военному аэродрому ВСУ в Кривом Роге при помощи ракетного комплекса «Искандер» . В результате атаки уничтожен истребитель МиГ-29.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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