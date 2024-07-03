Появилось видео мощного удара российского «Искандера» по украинскому МиГ-29

03 июля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

МиГ-29 ВСУ был уничтожен российским ударом Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ударили «Искандером» по аэродрому в Кривом Роге. Им удалось уничтожить украинский МиГ-29, который стоял в аэропорту Долгинцево. Также был ликвидирован склад боеприпасов и два штурмовика. «Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области при помощи „Искандера-М“», — сообщают «Известия», публикуя соответствующее видео. Целью российских военных был украинский самолет МиГ-29. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили «Искандером» по аэродрому в Кривом Роге. Им удалось уничтожить украинский МиГ-29, который стоял в аэропорту Долгинцево. Также был ликвидирован склад боеприпасов и два штурмовика. «Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области при помощи „Искандера-М“», — сообщают «Известия», публикуя соответствующее видео. Целью российских военных был украинский самолет МиГ-29.