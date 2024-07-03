Появилось видео мощного удара российского «Искандера» по украинскому МиГ-29

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, всу,  stock
МиГ-29 ВСУ был уничтожен российским ударом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили «Искандером» по аэродрому в Кривом Роге. Им удалось уничтожить украинский МиГ-29, который стоял в аэропорту Долгинцево. Также был ликвидирован склад боеприпасов и два штурмовика.

«Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области при помощи „Искандера-М“», — сообщают «Известия», публикуя соответствующее видео. Целью российских военных был украинский самолет МиГ-29.

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ВС РФ ударили «Искандером» по аэродрому в Кривом Роге. Им удалось уничтожить украинский МиГ-29, который стоял в аэропорту Долгинцево. Также был ликвидирован склад боеприпасов и два штурмовика. «Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области при помощи „Искандера-М“», — сообщают «Известия», публикуя соответствующее видео. Целью российских военных был украинский самолет МиГ-29.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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