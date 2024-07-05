В Челябинске подростки сорвали панель в салоне троллейбуса, следующего по маршруту №12. Пострадала одна из пассажирок, сообщает telegram-канал «Челябинский троллейбус».
«На маршруте №12 в Челябинске произошла задержка из-за инцидента с порчей имущества. Группа ребят сорвала панель в салоне троллейбуса, в результате чего пострадала одна из пассажирок, ей понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале.
Инцидент попал на видео. Один из подростков, выходя из салона троллейбуса, потянул красную ручку, на которой держалась панель. В результате панель упала на голову женщине. Другие пассажиры побежали ей на помощь, показано на видео.
Личности нарушителей устанавливаются, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Заявление в отдел полиции „Центральный“ поступило от представителя МУП „Служба организации движения“. Проводится проверка», — добавили в ведомстве.
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