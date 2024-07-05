В Екатеринбурге во дворе дома нашли труп

В Екатеринбурге днем 6 июня на улице Патриса Лумумбы, 33А (микрорайон Вторчермет), нашли труп мужчины. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«Проверка проводится следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного комитета России. Ведется осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних признаков телесных повреждений нет», — рассказал полковник Шульга.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминального характера, подробности выясняются.
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