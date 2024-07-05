05 июля 2024

В Екатеринбурге во дворе дома нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи провели осмотр места происшествия и опрос очевидцев (архивное фото)
Следователи провели осмотр места происшествия и опрос очевидцев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 6 июня на улице Патриса Лумумбы, 33А (микрорайон Вторчермет), нашли труп мужчины. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Проверка проводится следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного комитета России. Ведется осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних признаков телесных повреждений нет», — рассказал полковник Шульга.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминального характера, подробности выясняются.

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В Екатеринбурге днем 6 июня на улице Патриса Лумумбы, 33А (микрорайон Вторчермет), нашли труп мужчины. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Проверка проводится следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного комитета России. Ведется осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних признаков телесных повреждений нет», — рассказал полковник Шульга. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминального характера, подробности выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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