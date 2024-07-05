05 июля 2024

В Ханты-Мансийске состоялась массовая церемония бракосочетания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , городская свадьба
В город съехались семьи со всего ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на территории Арт-резиденции «На берегу» прошла массовая показательная церемония бракосочетания. Об это сообщила администрация города.

«Ханты-Мансийск погулял на одной большой свадьбе. Первая окружная показательная массовая церемония бракосочетания сегодня состоялась на территории Арт-резиденции „На берегу“», — написала администрация в telegram-канале.

В окружную столицу съехались семьи со всей Югры, чтобы сказать друг другу заветные слова — пары, прожившие в браке более 25 лет, юбиляры совместной жизни, пары, которые 6 июля отмечают Годовщину своей свадьбы. Также на массовом празднике семьи узнавали пол будущих малышей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске (ХМАО) на территории Арт-резиденции «На берегу» прошла массовая показательная церемония бракосочетания. Об это сообщила администрация города. «Ханты-Мансийск погулял на одной большой свадьбе. Первая окружная показательная массовая церемония бракосочетания сегодня состоялась на территории Арт-резиденции „На берегу“», — написала администрация в telegram-канале. В окружную столицу съехались семьи со всей Югры, чтобы сказать друг другу заветные слова — пары, прожившие в браке более 25 лет, юбиляры совместной жизни, пары, которые 6 июля отмечают Годовщину своей свадьбы. Также на массовом празднике семьи узнавали пол будущих малышей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...