В Ханты-Мансийске (ХМАО) на территории Арт-резиденции «На берегу» прошла массовая показательная церемония бракосочетания. Об это сообщила администрация города.
«Ханты-Мансийск погулял на одной большой свадьбе. Первая окружная показательная массовая церемония бракосочетания сегодня состоялась на территории Арт-резиденции „На берегу“», — написала администрация в telegram-канале.
В окружную столицу съехались семьи со всей Югры, чтобы сказать друг другу заветные слова — пары, прожившие в браке более 25 лет, юбиляры совместной жизни, пары, которые 6 июля отмечают Годовщину своей свадьбы. Также на массовом празднике семьи узнавали пол будущих малышей.
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