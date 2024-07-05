В Магнитогорске Челябинской области кинолог со служебной собакой по кичке Блеск Урала Рэм спасли 9-летнего мальчика, который потерялся в одном из садовых товариществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Магнитогорский кинолог вместе со служебной собакой Блеск Урала Рэм оперативно нашли пропавшего ребенка. Мальчика обнаружили на территории соседнего садового товарищества», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ребенок играл в компании взрослых на своем участке. Взрослые на некоторое время зашли в дом, а заигравшийся ребенок выбежал за пределы садового участка и ушел в неизвестном направлении. Родственники вызвали на место сотрудников полиции. Собака Блеск Урала Рэм понюхал личные вещи ребенка и сразу же взяла след. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.
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