Служебная собака спасла потерявшегося ребенка в Магнитогорске. Фото

06 июля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Ребенок убежал в соседнее садовое товарищество (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области кинолог со служебной собакой по кичке Блеск Урала Рэм спасли 9-летнего мальчика, который потерялся в одном из садовых товариществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Магнитогорский кинолог вместе со служебной собакой Блеск Урала Рэм оперативно нашли пропавшего ребенка. Мальчика обнаружили на территории соседнего садового товарищества», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ребенок играл в компании взрослых на своем участке. Взрослые на некоторое время зашли в дом, а заигравшийся ребенок выбежал за пределы садового участка и ушел в неизвестном направлении. Родственники вызвали на место сотрудников полиции. Собака Блеск Урала Рэм понюхал личные вещи ребенка и сразу же взяла след. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает. Собака по кличке Блеск Урала Рэм помогла найти ребенка Telegram-канал «Полиция Южного Урала» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области кинолог со служебной собакой по кичке Блеск Урала Рэм спасли 9-летнего мальчика, который потерялся в одном из садовых товариществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Магнитогорский кинолог вместе со служебной собакой Блеск Урала Рэм оперативно нашли пропавшего ребенка. Мальчика обнаружили на территории соседнего садового товарищества», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ребенок играл в компании взрослых на своем участке. Взрослые на некоторое время зашли в дом, а заигравшийся ребенок выбежал за пределы садового участка и ушел в неизвестном направлении. Родственники вызвали на место сотрудников полиции. Собака Блеск Урала Рэм понюхал личные вещи ребенка и сразу же взяла след. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.