05 июля 2024

Служебная собака спасла потерявшегося ребенка в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок убежал в соседнее садовое товарищество (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области кинолог со служебной собакой по кичке Блеск Урала Рэм спасли 9-летнего мальчика, который потерялся в одном из садовых товариществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Магнитогорский кинолог вместе со служебной собакой Блеск Урала Рэм оперативно нашли пропавшего ребенка. Мальчика обнаружили на территории соседнего садового товарищества», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ребенок играл в компании взрослых на своем участке. Взрослые на некоторое время зашли в дом, а заигравшийся ребенок выбежал за пределы садового участка и ушел в неизвестном направлении. Родственники вызвали на место сотрудников полиции. Собака Блеск Урала Рэм понюхал личные вещи ребенка и сразу же взяла след. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

Собака по кличке Блеск Урала Рэм помогла найти ребенка
Собака по кличке Блеск Урала Рэм помогла найти ребенка

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В Магнитогорске Челябинской области кинолог со служебной собакой по кичке Блеск Урала Рэм спасли 9-летнего мальчика, который потерялся в одном из садовых товариществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Магнитогорский кинолог вместе со служебной собакой Блеск Урала Рэм оперативно нашли пропавшего ребенка. Мальчика обнаружили на территории соседнего садового товарищества», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ребенок играл в компании взрослых на своем участке. Взрослые на некоторое время зашли в дом, а заигравшийся ребенок выбежал за пределы садового участка и ушел в неизвестном направлении. Родственники вызвали на место сотрудников полиции. Собака Блеск Урала Рэм понюхал личные вещи ребенка и сразу же взяла след. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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