Жители ХМАО пытались спасти женщину, утонувшую в реке

06 июля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Очевидцы достали женщину из воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО местные жители достали из реки Токтурилор, в которой запрещено купаться, 36-летнюю женщину. Ей пытались оказать первую помощь, однако спасти не удалось. Об этом сообщает МЧС региона. «Она утонула там, где запрещено купаться! Сегодня в 16:57 поступило сообщение о том, что во время купания утонула 36-летняя женщина. Очевидцы достали ее из воды и стали оказывать первую помощь», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Происшествие произошло на озере Токтурилор в 12 км от Лянтора. Медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть. Ранее URA.RU писало о том, что лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Всего эксперты исследовали 26 водных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО местные жители достали из реки Токтурилор, в которой запрещено купаться, 36-летнюю женщину. Ей пытались оказать первую помощь, однако спасти не удалось. Об этом сообщает МЧС региона. «Она утонула там, где запрещено купаться! Сегодня в 16:57 поступило сообщение о том, что во время купания утонула 36-летняя женщина. Очевидцы достали ее из воды и стали оказывать первую помощь», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Происшествие произошло на озере Токтурилор в 12 км от Лянтора. Медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть. Ранее URA.RU писало о том, что лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Всего эксперты исследовали 26 водных объектов.