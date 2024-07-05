05 июля 2024

Жители ХМАО пытались спасти женщину, утонувшую в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы достали женщину из воды Фото:

В ХМАО местные жители достали из реки Токтурилор, в которой запрещено купаться, 36-летнюю женщину. Ей пытались оказать первую помощь, однако спасти не удалось. Об этом сообщает МЧС региона.

«Она утонула там, где запрещено купаться! Сегодня в 16:57 поступило сообщение о том, что во время купания утонула 36-летняя женщина. Очевидцы достали ее из воды и стали оказывать первую помощь», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Происшествие произошло на озере Токтурилор в 12 км от Лянтора. Медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть.

Ранее URA.RU писало о том, что лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Всего эксперты исследовали 26 водных объектов.

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В ХМАО местные жители достали из реки Токтурилор, в которой запрещено купаться, 36-летнюю женщину. Ей пытались оказать первую помощь, однако спасти не удалось. Об этом сообщает МЧС региона. «Она утонула там, где запрещено купаться! Сегодня в 16:57 поступило сообщение о том, что во время купания утонула 36-летняя женщина. Очевидцы достали ее из воды и стали оказывать первую помощь», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Происшествие произошло на озере Токтурилор в 12 км от Лянтора. Медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть. Ранее URA.RU писало о том, что лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что купаться летом в ХМАО можно только в пяти водоемах. Всего эксперты исследовали 26 водных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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