Пермская полиция установила личность и задержала напавшего на артиста Громова

Личность злоумышленника, избившего в Перми артиста местного театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова, установлена. Нападавший был задержан, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Заявление от гражданина о причинении ему телесных повреждений неизвестным возле одного из заведений общественного питания в Перми поступило 5 июля. Сотрудники полиции установили личность второго участника инцидента, его доставили в отдел внутренних дел», — пояснили правоохранители.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент полицейские занимаются дознанием.
Громов объяснял, что его избили у кафе «Вкусно и точка» возле ЦУМа в центре прикамской столицы. Он назвал нападавшего «неадекватным» и сообщил, что злоумышленник напал со спины.
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