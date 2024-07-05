05 июля 2024

Пермская полиция установила личность и задержала напавшего на артиста Громова

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный сейчас дает показания
Задержанный сейчас дает показания Фото:

Личность злоумышленника, избившего в Перми артиста местного театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова, установлена. Нападавший был задержан, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Заявление от гражданина о причинении ему телесных повреждений неизвестным возле одного из заведений общественного питания в Перми поступило 5 июля. Сотрудники полиции установили личность второго участника инцидента, его доставили в отдел внутренних дел», — пояснили правоохранители. 

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент полицейские занимаются дознанием.

Громов объяснял, что его избили у кафе «Вкусно и точка» возле ЦУМа в центре прикамской столицы. Он назвал нападавшего «неадекватным» и сообщил, что злоумышленник напал со спины.

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Личность злоумышленника, избившего в Перми артиста местного театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова, установлена. Нападавший был задержан, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Заявление от гражданина о причинении ему телесных повреждений неизвестным возле одного из заведений общественного питания в Перми поступило 5 июля. Сотрудники полиции установили личность второго участника инцидента, его доставили в отдел внутренних дел», — пояснили правоохранители.  В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент полицейские занимаются дознанием. Громов объяснял, что его избили у кафе «Вкусно и точка» возле ЦУМа в центре прикамской столицы. Он назвал нападавшего «неадекватным» и сообщил, что злоумышленник напал со спины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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