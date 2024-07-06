Как не умереть от жары летом: советы врача-кардиолога

Кардиолог Лазаренко: в жару следует исключить нагрузки и пить достаточно воды
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Чтобы избежать проблем со здоровьем, в жаркий период стоит избегать интенсивных физических нагрузок, заявила Кардиолог
Чтобы избежать проблем со здоровьем, в жаркий период стоит избегать интенсивных физических нагрузок, заявила Кардиолог Фото:

Чтобы избежать проблем со здоровьем, в период высоких температур стоит избегать интенсивных физических нагрузок и обезвоживания, убрать из рациона алкоголь, кофеин и избегать жирной и жареной пищи. Об этом сообщила заведующая кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Галина Лазаренко.

«В самые жаркие часы оставайтесь в помещении и избегайте интенсивных нагрузок. Держитесь в тени. <...> Желательно проводить по два-три часа в день в прохладном месте», — заявила Лазаренко «Парламентской газете». По ее словам, в жару также стоит избегать интенсивных физических нагрузок, носить легкую одежду из натуральных материалов и следить за потреблением достаточного количества жидкости. Врач советует пить не менее одного стакана в час и в общей сложности не менее двух-трех литров в день.

Лазаренко отметила, что в жаркие дни стоит делать упор на здоровую и сбалансированную пищу, избегая жирную и жареную еду. «Ограничьте жирную, жареную пищу. Отдавайте предпочтение легким салатам, рыбе, смузи, фруктам, сырым и запеченным овощам», — заявила кардиолог. Во время жары специалист также не рекомендует употреблять алкогольные напитки и кофеин, так как они способствуют обезвоживанию.

По словам врача, в особенно знойные дни надо внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении симптомов недомогания, таких как аритмия или слабость, стоит немедленно обратиться к врачу. Также стоит регулярно проверять артериальное давление, особенно если есть проблемы с сердцем.

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Чтобы избежать проблем со здоровьем, в период высоких температур стоит избегать интенсивных физических нагрузок и обезвоживания, убрать из рациона алкоголь, кофеин и избегать жирной и жареной пищи. Об этом сообщила заведующая кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Галина Лазаренко. «В самые жаркие часы оставайтесь в помещении и избегайте интенсивных нагрузок. Держитесь в тени. <...> Желательно проводить по два-три часа в день в прохладном месте», — заявила Лазаренко «Парламентской газете». По ее словам, в жару также стоит избегать интенсивных физических нагрузок, носить легкую одежду из натуральных материалов и следить за потреблением достаточного количества жидкости. Врач советует пить не менее одного стакана в час и в общей сложности не менее двух-трех литров в день. Лазаренко отметила, что в жаркие дни стоит делать упор на здоровую и сбалансированную пищу, избегая жирную и жареную еду. «Ограничьте жирную, жареную пищу. Отдавайте предпочтение легким салатам, рыбе, смузи, фруктам, сырым и запеченным овощам», — заявила кардиолог. Во время жары специалист также не рекомендует употреблять алкогольные напитки и кофеин, так как они способствуют обезвоживанию. По словам врача, в особенно знойные дни надо внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении симптомов недомогания, таких как аритмия или слабость, стоит немедленно обратиться к врачу. Также стоит регулярно проверять артериальное давление, особенно если есть проблемы с сердцем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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