Маск заявил о небезопасности WhatsApp

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Маск подтвердил опасения пользователей о безопасности защиты из данных в мессенджере
Маск подтвердил опасения пользователей о безопасности защиты из данных в мессенджере Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) представляет собой опасность с точки зрения защиты данных пользователей. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.

«WhatsApp вообще не является безопасным», — прокомментировал бизнесмен обсуждение пользователей соцсети Х о том, что сквозное шифрование в мессенджере защищает переписку в чатах. Его заявление опубликовано 6 июля. В комментариях также приводились примеры, когда после бесед пользователи в сети получают рекламу по обсуждаемым темам.

В 2024 году WhatsApp прекратит выпуск обновлений для 47 моделей смартфонов. Это касается устройств на старых версиях операционных систем — ранее iOS 12 для Apple и Android 5.0 для Google. Владельцы указанных моделей смогут продолжать использовать мессенджер, но новые функции будут им недоступны.

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) представляет собой опасность с точки зрения защиты данных пользователей. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск. «WhatsApp вообще не является безопасным», — прокомментировал бизнесмен обсуждение пользователей соцсети Х о том, что сквозное шифрование в мессенджере защищает переписку в чатах. Его заявление опубликовано 6 июля. В комментариях также приводились примеры, когда после бесед пользователи в сети получают рекламу по обсуждаемым темам. В 2024 году WhatsApp прекратит выпуск обновлений для 47 моделей смартфонов. Это касается устройств на старых версиях операционных систем — ранее iOS 12 для Apple и Android 5.0 для Google. Владельцы указанных моделей смогут продолжать использовать мессенджер, но новые функции будут им недоступны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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