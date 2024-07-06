Маск заявил о небезопасности WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) представляет собой опасность с точки зрения защиты данных пользователей. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.
«WhatsApp вообще не является безопасным», — прокомментировал бизнесмен обсуждение пользователей соцсети Х о том, что сквозное шифрование в мессенджере защищает переписку в чатах. Его заявление опубликовано 6 июля. В комментариях также приводились примеры, когда после бесед пользователи в сети получают рекламу по обсуждаемым темам.
В 2024 году WhatsApp прекратит выпуск обновлений для 47 моделей смартфонов. Это касается устройств на старых версиях операционных систем — ранее iOS 12 для Apple и Android 5.0 для Google. Владельцы указанных моделей смогут продолжать использовать мессенджер, но новые функции будут им недоступны.
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