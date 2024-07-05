05 июля 2024

На озере Тургояк от падения дерева погибла школьница. Фото

В Челябинской области возбуждено дело по факту гибели ребенка на озере Тургояк
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. Челябинск, вода, лес, берег, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых
В Миассе на озере Тургояк от падения дерева погибла школьница Фото:

В Миассе Челябинской области в результате падения сосны на палаточный лагерь на озере Тургояк погибла девятилетняя девочка, ее полугодовалая сестра получила травмы. По факту инцидента следователи регионального СКР возбудили уголовное дело.

«В результате ЧП, произошедшего вечером 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк, один ребенок скончался. Второй с травмой головы госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР.

Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, включая осмотр места происшествия, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Директор организации, предоставлявшей услуги по размещению в кемпинге, допрошен в качестве подозреваемого. Следователи работают над установлением всех обстоятельств трагедии.

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В Миассе Челябинской области в результате падения сосны на палаточный лагерь на озере Тургояк погибла девятилетняя девочка, ее полугодовалая сестра получила травмы. По факту инцидента следователи регионального СКР возбудили уголовное дело. «В результате ЧП, произошедшего вечером 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк, один ребенок скончался. Второй с травмой головы госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, включая осмотр места происшествия, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Директор организации, предоставлявшей услуги по размещению в кемпинге, допрошен в качестве подозреваемого. Следователи работают над установлением всех обстоятельств трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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