В Миассе Челябинской области в результате падения сосны на палаточный лагерь на озере Тургояк погибла девятилетняя девочка, ее полугодовалая сестра получила травмы. По факту инцидента следователи регионального СКР возбудили уголовное дело.
«В результате ЧП, произошедшего вечером 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк, один ребенок скончался. Второй с травмой головы госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР.
Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, включая осмотр места происшествия, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Директор организации, предоставлявшей услуги по размещению в кемпинге, допрошен в качестве подозреваемого. Следователи работают над установлением всех обстоятельств трагедии.
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