На озере Тургояк от падения дерева погибла школьница. Фото

В Челябинской области возбуждено дело по факту гибели ребенка на озере Тургояк

06 июля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

В Миассе на озере Тургояк от падения дерева погибла школьница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области в результате падения сосны на палаточный лагерь на озере Тургояк погибла девятилетняя девочка, ее полугодовалая сестра получила травмы. По факту инцидента следователи регионального СКР возбудили уголовное дело. «В результате ЧП, произошедшего вечером 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк, один ребенок скончался. Второй с травмой головы госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, включая осмотр места происшествия, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Директор организации, предоставлявшей услуги по размещению в кемпинге, допрошен в качестве подозреваемого. Следователи работают над установлением всех обстоятельств трагедии. Дерево упало на палатку с детьми фото СУ СКР России по Челябинской области Следователи выясняют все детали происшествия Фото СУ СКР по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области в результате падения сосны на палаточный лагерь на озере Тургояк погибла девятилетняя девочка, ее полугодовалая сестра получила травмы. По факту инцидента следователи регионального СКР возбудили уголовное дело. «В результате ЧП, произошедшего вечером 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк, один ребенок скончался. Второй с травмой головы госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, включая осмотр места происшествия, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Директор организации, предоставлявшей услуги по размещению в кемпинге, допрошен в качестве подозреваемого. Следователи работают над установлением всех обстоятельств трагедии.