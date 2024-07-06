Российские военные получили в свое распоряжение кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow. Эта часть ракеты необходима для первичного разрушения препятствий. Изучение этой части позволит российским специалистам глубину, на которую способны проникнуть эти ракеты.
«Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP… Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв», — объяснил военный специалист в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что военные будут изучать полученный экземпляр, чтобы оценить глубину пробития этих ракет.
Ракеты Storm Shadow попадают в распоряжение ВСУ в рамках западной военной помощи. Об этих ракетах URA.RU рассказывали в своем материале.
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