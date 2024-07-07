Алсу подала на Абрамова иск в суд Москвы по делу о разделе имущества

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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, васильева евгения, абрамов ян, алсу
Певица Алсу и Ян Абрамов разводятся Фото:

Российская певица Алсу подала иск в московский суд, инициировав дела о разделе совместного нажитого имущества с супругом Яном Абрамовым. Соответствующая информация отображена на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

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Из документа следует, что истцом выступает сама Алсу, а ответчиком — ее супруг Ян Абрамов. Иск в суд поступил 2 июля. В настоящий момент в рамках дела между супругами назначена беседа на 27 число текущего месяца. Дело инициировано по факту раздела имущества.

В конце мая стало известно, что певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара прожила вместе 18 лет. У супругов остаются трое детей. По предварительной информации, причиной для расставания послужили измены со стороны мужа. Ранее сообщалось, что Абрамов готов предложить певице 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно.

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Российская певица Алсу подала иск в московский суд, инициировав дела о разделе совместного нажитого имущества с супругом Яном Абрамовым. Соответствующая информация отображена на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Из документа следует, что истцом выступает сама Алсу, а ответчиком — ее супруг Ян Абрамов. Иск в суд поступил 2 июля. В настоящий момент в рамках дела между супругами назначена беседа на 27 число текущего месяца. Дело инициировано по факту раздела имущества. В конце мая стало известно, что певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара прожила вместе 18 лет. У супругов остаются трое детей. По предварительной информации, причиной для расставания послужили измены со стороны мужа. Ранее сообщалось, что Абрамов готов предложить певице 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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